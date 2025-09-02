پخش زنده
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: در راستای تحقق اهداف بشردوستانه جمعیت هلال احمر، تیمی از پزشکان متخصص و فوقتخصص داوطلب این جمعیت اقدام به ارائه خدمات پزشکی و درمانی در زندان مرکزی زنجان کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ هاشمی گفت: در قالب اجرای طرح کاروان سلامت، تیمی از پزشکان متخصص و فوقتخصص داوطلب این جمعیت اقدام به ارائه خدمات پزشکی و درمانی در زندان مرکزی زنجان کردند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: در این برنامه که با هدف ارتقای سلامت و رسیدگی به وضعیت درمانی زندانیان برگزار شد، خدماتی در حوزههای دندانپزشکی، ارتوپدی، زنان و زایمان به بیش از ۲۰۵ نفر از زندانیان ارائه شد.
وی افزود: این اقدام داوطلبانه در راستای رسالت انساندوستانه جمعیت هلالاحمر و با تاکید بر حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه صورت گرفته و همچنان در برنامههای آتی نیز تداوم خواهد داشت.