به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در شورای آموزش و پرورش استان گفت: اولویت اصلی استان بازگشایی مدارس در اول مهر است و تمامی زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای شروع سال تحصیلی فراهم شده است.

وی افزود: از سرویس مدارس گرفته تا استقرار پلیس راهنمایی و رانندگی، نظارت بر مغازه‌های اطراف مدارس و اهمیت حضور مربیان پرورشی و معلمان، همه در دستور کار قرار دارد.

استاندار گفت: تمامی بخشداران و دهیاران باید با تمام توان برای آماده‌سازی مدارس همکاری کنند و شرایط کاملی برای شروع سال تحصیلی فراهم شود.

هاشمی گفت: برای همه کلاس‌های درس معلم پیش‌بینی شده و امسال هیچ دغدغه‌ای درباره تامین کتاب، معلم و سایر امکانات نخواهیم داشت.

وی همچنین به چالش‌های برخی روستا‌ها اشاره کرد که به دلیل تعداد کم دانش‌آموزان، مدارس تفکیک نشده‌اند.

استاندار گفت: در پایه اول متوسطه اول در برخی مناطق این مشکل وجود دارد که با افزودن آموزگار و یا انتقال دانش‌آموزان پسر با سرویس به روستا‌های اطراف، این مشکل حل خواهد شد.

هاشمی در ادامه از اختصاص فرش‌های متبرک حرم رضوی به نمازخانه مدارس در پی سفر تولیت آستان قدس رضوی به استان خبر داد.

وی در خصوص افزایش سرانه فضای آموزشی نیز گفت: با توجه به تاکیدات رئیس جمهور بر توسعه فضای آموزشی بر اساس عدالت، از مجموع ۱۰۲ طرح مدرسه‌سازی استان، ۵۸ طرح شامل مدارس، نمازخانه‌ها و مجموعه‌های ورزشی تا مهر امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

استاندار یادآور شد: خراسان جنوبی یکی از استان‌های موفق در حوزه مدرسه‌سازی و توسعه فضای آموزشی است و امیدواریم تا پایان سال جاری تمامی طرح‌ها به اتمام برسند.

وی همچنین اهمیت دانشگاه فرهنگیان را یادآور شد و گفت: دانشجویان این دانشگاه باید تنها دغدغه‌شان تحصیل باشد و باید نیرو‌های دلسوزی که قرار است فرزندان ما را تربیت کنند، در این دانشگاه تربیت شوند.