به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ خطیب نماز جمعه زرین شهر با بیان اینکه استکبارستیزی مقدمه ظهور امام زمان (عج) است، گفت: دشمن شناسی و مبارزه با ظالم، تلاشی در راستای استکبار ستیزی، برقراری عدل الهی و تحقق ظهور امام عصر (عج) است.

حجت الاسلام افشاری با اشاره به اهمیت انتظار ظهور مهدی موعود (عج) افزود: انتظار حقیقی یعنی تلاش برای تحقق ظهور امام زمان (عج) برای برقرای حکومت عدل الهی است‌

در این مراسم از موسس حسینیه حضرت علی اکبر زرین شهر تجلیل شد.