آبادانی ها و خرمشهری ها می گویند: سریال بادار فرصتی است برای آشنایی با فرهنگ ایرانی در خطه سیستان و بلوچستان.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ نظر مردم آبادان و خرمشهر درباره مجموعه نمایشی بادار تولید صداوسیمای «سیستان و بلوچستان» که از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

مجموعه بادار در ۳۰ قسمت تهیه و تولید شده، پخش آن از روز دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴ از شبکه یک سیما آغاز شد و هر شب ساعت ۲۲:۰۰ روی آنتن شبکه یک می‌رود.

این مجموعه علاوه بر پرداختن به مشکلات و دغدغه‌های مردم، جلوه‌های طبیعی، فرهنگی و انسانی استان «سیستان و بلوچستان» را نیز به زیبایی نشان می‌دهد.

بادار زندگی یک خانواده سیستانی را در بستر تحولات اجتماعی و اقتصادی منطقه به تصویر می‌کشد.

هدف اصلی این مجموعه، نمایش همزیستی باثبات و امید به توسعه به عنوان راهکاری برای حل مشکلات در این منطقه است.

این سریال جدید به کارگردانی سیروس حسن پور است که برای پخش از شبکه یک سیما تولید شده است.

در این سریال فاطمه سلطانی، معصومه میرابوطالبی و زینب امامی نیا نویسندگی این سریال را برعهده داشته‌اند.