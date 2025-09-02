به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسوول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی بیانگر حاکم شدن جوی پایدار همراه با آسمانی صاف تا فردا در اکثر مناطق استان است.

مینا معتمدی افزود: در این مدت همچنین در برخی ساعات عصر و شب، وزش باد شدید همراه با گردوخاک در مناطق مختلف استان دور از انتظار نیست.

وی پیش بینی کرد: در روز‌های پایانی هفته، شرایط جوی ناپایدار همراه با افزایش ابر و وزش باد با سرعت بیشتر در ساعات عصر و شب در آسمان استان حاکم است؛ همچنین احتمال بارش خفیف و پراکنده در نواحی مستعد وجود دارد.

معتمدی با اشاره به وضعیت دمای هوای استان گفت: دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد، بیشینه و کمینه دمای کلانشهر اصفهان نیز بین ۳۶ و ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان است.