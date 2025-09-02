خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ سردار جمال سلمانی فرمانده انتظامی استان ایلام اظهار داشت: در راستای برخورد با پدیده شوم سرقت و مبارزه با سارقان ماموران انتظامی شهرستان ایلام طی هفته گذشته طرح‌های انتظامی را با هدف پیشگیری از سرقت اجرا کردند.

وی افزود: پس از وقوع چندین فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه کاره در شهر ایلام، موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: ماموران انتظامی طی هماهنگی با مرجع قضائی، با جمع آوری ادله و مستندات کافی در خصوص دست داشتن یک سارق حرفه‌ای در وقوع سرقت ها، موفق شدند وی را دریک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.

این مقام ارشد انتظامی استان با اشاره به اینکه متهم در تحقیقات اولیه پلیس به ۱۷ فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه کاره در سطح شهر ایلام اعتراف کرد، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیرمراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی َشد.

سردار سلمانی در پایان از شهروندان خواست: با رعایت اصول پیشگیری از سرقت و توجه به هشدار‌های پلیس، دست سارقان را از اموالشان کوتاه کرده و هر گونه موارد مشکوک را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.