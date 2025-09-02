پخش زنده
طرح پخش سیلاب دودج آباد با وسعتی حدود ۳۰۰ هکتار، حدود یک میلیون مترمکعب آب را ذخیره میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس منابع طبیعی فسا گفت: طرح پخش سیلاب دودج آباد با وسعت حدود ۳۰۰ هکتار با ایجاد چهار سد روی رودخانه فصلی نقش مهمی در ذخیره آب در طرح آبخیزداری منطقه دارد.
کریم نیا افزود: یکی از راهکارهای عبور از دوران کم آبی مهار سیلابهای فصلی است که با این روش میتوان در هر بارش خوب سال زراعی که معمولا چند بار در سال رخ میدهد حدود یک میلیون مترمکعب آب در این پخش سیلاب ذخیره کرد.
رییس منابع طبیعی فسا بیان کرد: آب حدود ۲۰ چاه کشاورزی با گسترش و مرمت این پخش سیلاب تقویت شده و این طرح آبخیزداری تاثیر مثبتی در رونق کشاورزی به خصوص روستای غیاث آباد و گلخانه شهرک صنعتی دارد.
شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.