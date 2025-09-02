پخش زنده
فناوران یک شرکت دانشبنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی موفق شدند، محلول استانداردساز دستگاههای آزمایشگاهی را با همان کیفیت نمونههای خارجی تولید کنند.
دستگاه های آزمایشگاهی برای راه اندازی و اندازه گیری دقیق متغیرهای خون افراد نیاز به محلول های الکترولیتی داشتند که تا پیش از این از مسیر واردات تامین می شد، اما اکنون یک شرکت دانشبنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی توانسته این محلولها را با همان کیفیت نمونههای خارجی، اما با نصف تا یکسوم قیمت تولید و در اختیار آزمایشگاههای کشور قرار داده است.