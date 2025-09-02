در دو عملیات جداگانه ۱۲۴ دستگاه استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال در واحد‌های تجاری و صنعتی استان کرمان شناسایی و توقیف شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، ۱۲۴ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز ،با تلاش گروه‌های فنی و عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان و همکاری پلیس امنیت اقتصادی، در دو عملیات جداگانه در واحدهای تجاری و صنعتی این استان شناسایی و توقیف شد.

در اولین عملیات، ۱۰ دستگاه ماینر در یک واحد تجاری مستقل که با انشعاب سه‌فاز اقدام به استخراج رمزارز کرده بود کشف و جمع‌آوری شد ودر عملیات دوم نیز ماموران موفق به شناسایی ۱۱۴ دستگاه ارز دیجیتال غیرمجاز در یک مزرعه استخراج غیرمجاز در شهرک صنعتی اختیارآباد شدند.

توان مصرفی این تجهیزات در مجموع بیش از ۲۲۰ کیلووات برآورد شده که معادل مصرف برق صدها خانوار شهری است و. استفاده غیرمجاز از برق شبکه علاوه بر وارد کردن فشار مضاعف بر شبکه توزیع، زمینه‌ساز خاموشی‌های ناخواسته برای مشترکان قانونی نیز می‌شود.

شرکت توانیر از مردم درخواست کرد در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک، موضوع را از طریق ارسال پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند.

بر اساس طرح تشویقی، به ازای هر دستگاه دستگاه استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال (ماینر) غیرمجاز کشف‌ شده توسط گزارش‌های مردمی، یک میلیون تومان تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پاداش به گزارش‌دهندگان پرداخت خواهد شد.