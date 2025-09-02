پخش زنده
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با جمعی از دانشگاهیان، فرهیختگان و نخبگان این استان دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمیدرضا موحدی در این دیدار که در جریان سفر استانی رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی به استان خوزستان انجام شد، با اشاره به جایگاه رفیع خوزستان به عنوان پایتخت ایثار و شهادت، بر ضرورت ادای دین به این استان و قدردانی از رشادتها و ایثارگریهای مردم شریف این استان تأکید کرد.
وی با بیان اینکه خدمت به مردم خوزستان و گرامیداشت یاد و نام شهدا یک وظیفه ملی و دینی است، افزود: ضرورت دارد در مسیر خدمترسانی، فرهنگ ایثار و فداکاری در راه وطن همواره مورد توجه قرار گیرد.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه همچنین به موضوع جذب نیروی انسانی اشاره و عنوان کرد: توجه به جذب نیروهای بومی و نخبگان در کشور، بهویژه با در نظر گرفتن اقتضائات هر منطقه، از اولویتهای مهم دستگاه قضایی است.
موحدی تقویت این روند را وابسته به بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و معنوی کشور دانست و خاطر نشان کرد: دانشگاهها و حوزههای علمیه، بهویژه در استان خوزستان، ظرفیتی عظیم در پرورش نیروهای متعهد و متخصص دارند که میتواند پشتوانهای ارزشمند برای دستگاه قضایی باشد.
در این نشست دانشگاهیان، فرهیختگان و نخبگان به بیان نظرات و پیشنهادت خود در خصوص تقویت نظام قضایی و فرهنگی کشور پرداختند.