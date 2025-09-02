به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مرحله نهایی رقابت‌های لیگ دسته یک کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور یادواره کشتی گیر شهید شاهرخ ضرغام و گرامیداشت شهدای اقتدار، امروز سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد.

در پایان این مسابقات تیم ناوان هیئت کشتی آمل به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم‌های هیئت کشتی استان فارس، مقاومت البرز و لبنیات هراز آمل عناوین دوم تا چهارم را از آن خود کردند.

در دیدار فینال تیم ناوان هیئت کشتی آمل با نتیجه ۷ بر ۳ مقابل تیم هیئت کشتی استان فارس به برتری رسید و به عنوان قهرمانی دست یافت.

دیدار رده بندی نیز با توجه به عدم حضور تیم لبنیات هراز آمل، با نتیجه ۱۰ بر صفر به سود تیم مقاومت البرز شد.

نتایج دیدار‌های برگزار شده به شرح زیر است:

دیدار فینال:

ناوان هیئت کشتی آمل ۷ - هیئت کشتی استان فارس ۳ (اسامی تیم آمل در ابتدا آمده است):

۵۵ کیلوگرم: آرمین شمسی پور ۳ – محمد حاجیوند فتحی ۳ ضربه فنی (برنده)

۶۰ کیلوگرم: محمد عشیری ۱۰ – حسین جاویدی ۱،

۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی غلامپور ۷ – محمدرضا نصیری صفر

۶۷ کیلوگرم: حسین اسدی ۲ – محمد کمالی ۶،

۷۲ کیلوگرم: حجت رضایی ۹ – محمدامیر شوکتی صفر

۷۷ کیلوگرم: امیر عبدی ۸ – علی دارابی صفر

۸۲ کیلوگرم: ابوالفضل عسکری صفر – محمدرضا مختاری ۱۰،

۸۷ کیلوگرم: یاسین یزدی ۹ – محمد ارجمند صفر

۹۷ کیلوگرم: شایان حبیب زارع ۹- توحید محبی صفر

۱۳۰ کیلوگرم: مهدی حسین پور صفر، برنده – ابوالفضل فتحی تزنگی صفر

دیدار رده بندی: مقاومت البرز ۱۰ – لبنیات هراز آمل (شرکت نکرد) صفر

نیمه نهایی:

هیئت کشتی استان فارس ۱۰ – مقاومت البرز صفر

۵۵ کیلوگرم: محمد حاجیوند فتحی ۵ – کیانوش شمشیری ۳،

۶۰ کیلوگرم: حسین جاویدی ۹ – ابوالفضل علی نژاد صفر

۶۳ کیلوگرم: امیررضا ده بزرگی ۳ – امید احمدی ۱،

۶۷ کیلوگرم: محمد کمالی ۹ – آرشام لرستانی صفر

۷۲ کیلوگرم: امید بهمنی ۶ (ضربه فنی) – کیا رستمی ۴،

۷۷ کیلوگرم: علی دارابی ۱۰ – ابوالفضل زنتی رفاه صفر

۸۲ کیلوگرم: محمدرضا مختاری ۴ – سید محمدمهدی میری ۱،

۸۷ کیلوگرم: محمد ارجمند ۱۱ – مهزیار ممبینی صفر

۹۷ کیلوگرم: توحید نوری، برنده ۱ – علی عابدی درزی ۱،

۱۳۰ کیلوگرم: ابوالفضل فتحی تزنگی، ۵ (ضربه فنی) – علی والی صفر

ناوان هیئت کشتی آمل ۹ – لبنیات هراز آمل ۱ (اسامی تیم ناوان در ابتدا آمده است)

۵۵ کیلوگرم: آرمین شمسی پور ۱۰- مهدی کمالی ۵،

۶۰ کیلوگرم: سجاد عباس پور صفر – محمدمهدی جواهری ۹،

۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی غلامپور ۴- امیر ذکریایی ۲ (کشتی ناتمام ماند)

۶۷ کیلوگرم: حسین اسدی، برنده – علی چوبک زن

۷۲ کیلوگرم: حجت رضایی، برنده - محمدامین جبالی فر

۷۷ کیلوگرم: امیر عبدی، برنده – حبیب اله رحیمی صفر

۸۲ کیلوگرمک علی اسکو، برنده – علی اصغر سام دلیری صفر

۸۷ کیلوگرم: یاسین یزدی، برنده - میثم شاکری صصفر

۹۷ کیلوگرم: شایان حبیب زارع، برنده – ناصر علیزاده

۱۳۰ کیلوگرم: مهدی حسین پور، برنده – علی کریمی صفر

رده بندی تیمی این مسابقات به شرح زیر است:

۱- ناوان هیئت کشتی آمل ۲- هیئت کشتی استان فارس ۳- مقاومت البرز ۴- لبنیات هراز آمل

یاداور می‌شوم تیم ناوان هیئت کشتی آمل در رشته آزاد هم عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را کسب کرد.