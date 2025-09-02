پخش زنده
پژوهش و تولید این بوتهها به همت دکتر قاسم محمدینژاد و دکتر فاطمه ابراهیمی در پژوهشگاه افضلیپور انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز کرمان، پژوهشگران پژوهشگاه افضلی پور دانشگاه شهید باهنر کرمان در دستاوردی کمنظیر و افتخارآفرین، برای اولین بار در ایران و غرب آسیا موفق به معرفی و ثبت دو رقم جدید گیاه گلرنگ با سطح بسیار بالای اولئیک اسید، عملکرد بالا و تحمل به خشکی شدند.
این موفقیت محققان کرمانی، نقطه عطفی در کشاورزی پایدار ایران و تقویت جایگاه علمی پژوهشگاه افضلیپور است.
این دو رقم که با نامهای «فاخره» و «سروش» شناخته میشوند، با تأیید و صدور مجوز رسمی از سوی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در فهرست ملی ارقام گیاهی کشور قرار گرفتند.
رقم «فاخره» به عنوان نخستین رقم گیاهی پژوهشگاه افضلیپور دانشگاه شهید باهنر کرمان معرفی شده است؛ اقدامی نمادین که جایگاه این پژوهشگاه را در ارتقاء مرجعیت علمی تثبیت میکند. این رقم به پاس خدمات ارزشمند و یاد استاد فقید دکتر فاخره صبا (همسر فرهیخته و هنرمند روانشاد مهندس علیرضا افضلیپور، بنیانگذار دانشگاه نامگذاری شده تا همزمان با ثبت یک دستاورد ملی، یاد این بانوی گرامی بیش از گذشته ماندگار شود.
این موفقیت حاصل سالها تلاش علمی و پژوهشی در آزمایشگاهها و مزارع تحقیقاتی دانشگاه و نتیجه پیگیریهای دقیق در زمینه غربالگری ژنتیکی، ارزیابیهای زراعی و آزمایشهای میدانی در شرایط اقلیمی متنوع است. ثبت ارقام جدید گیاه گلرنگ، بهعنوان نخستین گزارش رسمی ثبت رقم در دانشگاه شهید باهنر کرمان، نقطهعطفی در تاریخ فعالیتهای علمی این دانشگاه بهشمار میرود.
این تیم تحقیقاتی توانست گونههایی را ارائه دهد که علاوه بر سطح بالای اسید اولئیک، از مقاومت چشمگیر در شرایط کمآبی و بازدهی مطلوب برخوردارند؛ ویژگیهایی که آنها را به گزینهای ارزشمند برای توسعه کشت دانههای روغنی در کشور تبدیل میکند.
از آنجا که بیش از ۹۰ درصد نیاز ایران به دانههای روغنی از طریق واردات تأمین میشود، دستاورد اخیر پژوهشگاه افضلی پور دانشگاه شهید باهنر کرمان میتواند به طور مستقیم در کاهش این وابستگی، ارتقاء امنیت غذایی و توسعه کشاورزی پایدار نقشآفرین باشد. کشت این ارقام جدید بهویژه در مناطق کمآب کشور، فرصتی راهبردی برای افزایش تولید داخلی و کاهش هزینههای ارزی خواهد بود.
این دستاورد تازه، در امتداد نیمقرن خدمات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، نه فقط جایگاه این دانشگاه را بهعنوان یکی از مراکز علمی پیشرو در عرصه تحقیقات کشاورزی تثبیت میکند، بلکه نشان میدهد محققان و استادان ایرانی فراتر از رسالت آموزشی، با تولید دانش کاربردی و نوآوریهای علمی، نقشی مؤثر در حل مسائل کلان کشور و ارتقاء مشارکت اجتماعی بر عهده دارند.