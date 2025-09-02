خبرگزاری صدا وسیما ، به گزارشمحمدرضا پوریافر شهردار منطقه ۵ گفت: شهرداری منطقه ۵ در راستای مسئولیت اجتماعی خود و برای ایجاد محیطی امن، زیبا و مناسب برای تحصیل، اقدامات گسترده‌ای را در داخل مدارس و ایمن سازی و تسهیل تردد در معابر انجام داده است تا شاهد آغاز سال تحصیلی همراه با آرامش و نشاط برای دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان باشیم.

ایمن‌سازی ترافیکی و ساماندهی حمل‌ونقل

شهردار منطقه ۵ با ذکر اقدامات در بخش ترافیک و حمل‌ونقل گفت: به منظور تضمین ایمنی تردد دانش‌آموزان، اقدامات مؤثری از جمله آرام‌سازی ترافیک و مدیریت سرعت در معابر اطراف مدارس با خط‌کشی‌های جدید و نصب علائم و تجهیزات ترافیکی انجام شده است. همچنین با همکاری پلیس راهور، رفع گره‌های ترافیکی، برخورد قانونی با پارک‌های حاشیه‌ای غیرمجاز و رسیدگی فوری به سوانح رانندگی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: ایستگاه‌های اتوبوس بهسازی و ایمن‌سازی شده‌اند که شامل تعمیر شیشه‌ها، بنر‌ها و سازه‌ها، بهبود روشنایی و تسهیل دسترسی به آنها است. نگهداشت و تجهیز سرویس‌های بهداشتی پایانه‌ها و شست‌وشوی مستمر تجهیزات ترافیکی و ایستگاه‌ها نیز از دیگر اقدامات است.

پوریافر از پایش و رفع گره‌های ترافیکی با استفاده از دوربین‌های شهری خبر داد و گفت: با مشارکت پارک آموزش ترافیک، برنامه‌های آموزشی ویژه‌ای با موضوع عبور و مرور ایمن برای دانش‌آموزان مدارس ابتدایی در نظر گرفته شده است.

نوسازی و بهسازی کالبدی مدارس

پوریافر همچنین گفت: «عملیات ایزوگام، نقاشی و رنگ‌آمیزی ساختمان‌ها و بازسازی سرویس‌های بهداشتی در این مدارس انجام شده است. علاوه بر این، بیش از ۴ هزارو ۶۰۰ تن آسفالت به مساحت ۵۵ هزار و ۲۴۰ متر مربع در حیاط مدارس اجرا شده تا فضای مناسبی برای بازی و فعالیت دانش‌آموزان فراهم شود.

وی از جمله مدارس تحت پوشش این اقدامات را مدارس ضیایی، سرداران شهید، شهید آوینی، امام رضا، مصاحب، مبعث، آیین تربیت، لاله‌های انقلاب، ابرار، حضرت زینب (س)، ساریخانی و عموئیان نام برد.

حمایت‌های اجتماعی و برنامه‌های فرهنگی

شهردار منطقه ۵ در تشریح اقدامات اجتماعی و فرهنگی گفت: در راستای حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار، بسته‌های لوازم‌التحریر و همچنین سبد‌های کالای معیشتی ویژه خانواده‌های نیازمند توزیع خواهد شد. اجرای برنامه‌های «فراموز سیار» با هدف آموزش مفاهیم شهروندی، فرهنگی و محیط‌زیستی در مدارس، همچنین فضاسازی فرهنگی و نشاط‌آفرین در اطراف مدارس از طریق نصب پرچم، بنر و المان‌های شهری با موضوع بازگشایی مدارس، از دیگر برنامه‌های ما برای ایجاد انگیزه و شور و نشاط در بین دانش‌آموزان است.

ارتقای فضای سبز و زیباسازی مدارس

در حوزه خدمات شهری و محیط زیست نیز اقداماتی همچون بازپیرایی و زیباسازی فضای سبز مدارس، کاشت نهال و درختچه، و همچنین اجرای دیوارنگاری‌های آموزشی و فرهنگی بر دیوار‌های مدارس انجام شده تا محیطی آموزنده و زیبا برای دانش‌آموزان ایجاد شود. همچنین اجرای آموزش‌های تفکیک پسماند از مبدا در مدارس و ادامه کمپین دانش‌آموزی «نوماند» از دیگر اقدامات خواهد بود.

پوریافر تأکید کرد: شهرداری منطقه ۵ تمامی این اقدامات را با هدف ادای دین به جامعه فرهنگی و آینده‌سازان کشور انجام داده و آماده است تا در طول سال تحصیلی نیز همکاری مستمر و سازنده‌ای با مراکز آموزشی داشته باشد.