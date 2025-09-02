\n\n\n\n\n\u00a0 \u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0646\u0633\u062e\u0647 \u0634\u0627\u0647\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0628\u0627\u06cc\u0633\u0646\u0642\u0631\u06cc \u0628\u0647 \u0632\u0648\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u062a\u0627\u0644\u06cc\u0627 \u0628\u0647 \u0686\u0627\u067e \u0645\u06cc \u0631\u0633\u062f \u060c \u0627\u06cc\u0646 \u062e\u0628\u0631 \u0628\u0647\u0627\u0646\u0647 \u0627\u06cc \u0634\u062f \u062a\u0627 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u0645\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u06cc\u062f\u0646 \u0646\u0633\u062e\u0647 \u062e\u0637\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0627\u0647\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0628\u0627 \u0627\u0631\u0632\u0634 \u0628\u0647 \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0647 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0648\u062f.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u00a0\n\n\n\n\n