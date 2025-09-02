نشست ستاد استقبال از پاییز با هدف آغاز سال تحصیلی جدید با آرامش، ایمنی و نشاط در اراک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهرداری اراک با برنامه ریزی به استقبال پاییز و بازگشایی مدارس می‌رود.

شهردار اراک با اشاره به نزدیک شدن به ماه مهر و بازگشایی مدارس، از اجرای اقدامات ویژه شهرداری خبر داد.

علیرضا محمودی گفت: شهرداری اراک با بسیج کردن تمامی ظرفیت‌های خود، مجموعه‌ای از اقدامات ایمنی و خدماتی را در دستور کار قرار داده است تا محیطی ایمن، منظم و آرام برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها فراهم شود.

او با اشاره به برگزاری نشست ستاد استقبال از پاییز در شهرداری افزود: این ستاد با حضور معاونان، مدیران مناطق و سازمان‌های تابعه و در قالب ۹کمیته‌های تخصصی شامل کمیته‌های خدمات شهری، ایمنی، فضای سبز و زیباسازی، حمل‌ونقل و ترافیک، فرهنگی و اجتماعی، اطلاع‌رسانی و رسانه، پشتیبانی، نظارت و ارزیابی و کمیته مالی تشکیل شد و هدف از این ستاد، هماهنگی و تسریع اقدامات در آستانه بازگشایی مدارس و آغاز فصل پاییز است.

محمودی این را هم گفت که شهرداری در آستانه ماه مهر، برنامه‌های گسترده‌ای را در دستور کار قرار داده که شامل: خط‌کشی و ایمن‌سازی معابر اطراف مدارس، نصب علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی جدید، پاک‌سازی و همچنین شست‌وشو و زیباسازی محیط اطراف مدارس است.