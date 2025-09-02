روستا همواره به عنوان کانون تولید و تأمین نیاز‌های جامعه شناخته می‌شد، اما در سال‌های اخیر بخشی از روستا‌های استان همدان از نقش تولیدی فاصله گرفته و به سمت مصرف‌کنندگی حرکت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این تغییر الگو، هم بر اقتصاد خانوار‌های روستایی اثر گذاشته و هم پایداری زندگی در روستا‌ها را با چالش روبه‌رو کرده است.

مسعود رضایی مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان اینکه یکی از راهکار‌هایی که می‌تواند به بازگشت روستا به جایگاه اصلی خود کمک کند، مسکن معیشت‌محور است گفت: در این الگو، خانه‌های روستایی صرفاً محلی برای سکونت نیستند، بلکه به‌گونه‌ای طراحی و ساخته می‌شوند که بخشی از نیاز‌های معیشتی و تولیدی خانواده را برآورده کنند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان همدان هم با بیان اینکه با ترویج این نوع مسکن، خانواده‌های روستایی دوباره به چرخه تولید بازمی‌گردند و به جای وابستگی به بازار‌های شهری، بخشی از نیاز‌های خود و حتی جامعه را تأمین می‌کنند افزود: این نوع مسکن با ایجاد فضا‌هایی برای فعالیت‌های خرد، دامداری و کشاورزی در کنار واحد‌های مسکونی، ضمن افزایش تاب‌آوری اقتصادی خانوار‌های روستایی، از مهاجرت به شهر‌ها جلوگیری می‌کند.