به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت الاسلام و المسلمین سیدحسن ابوترابی فرد در جشنواره شهید رجایی قزوین گفت: این واقعه، قدرت، فهم و اراده ملت ایران برای حفظ استقلال را به استکبار ثابت کرده و جایگاه جمهوری اسلامی را در جهان به طور اساسی تغییر داده است.

وی افزود: غرب تحمل هیچ قدرت علمی و اقتصادی مستقلی را ندارد و جمهوری اسلامی با این رویداد، عزت خود را بیش از پیش نمایان ساخت.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به رویداد غزه و نسل‌کشی بی‌گناهان توسط صهیونیست‌ها، اظهار داشت که غرب و قدرت‌های استکباری، تحمل هیچ قدرتی خارج از چارچوب خود در منطقه را ندارند و شکل‌گیری هرگونه قدرت علمی و اقتصادی مستقل، موجودیت صهیونیست‌ها را به خطر می‌اندازد.

حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد گفت: جمهوری اسلامی ایران با قدرت‌نمایی خود در برابر این تحقیر، توانسته است جایگاه و عزت خود را در میان ملت‌ها ارتقا بخشد.

وی همچنین تصریح کرد: این رویداد ملی و اسلامی، فرصت‌های بسیاری برای پیشرفت‌های علمی با سرعت بیشتر، افزایش وحدت و همبستگی ملی ایجاد کرده است.

امام جمعه موقت تهران بر لزوم ارتقای ملموس سطح خدمات نهادهای دولتی از نظر کمی و کیفی به ملت ایران پس از این رویداد تأکید کرد و آن را نیازمند عزم، برنامه و مدیریت صحیح دانست.

حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد در ادامه با اشاره به نقش علم و دانش در پیشبرد امور، تأکید کرد: چه نیکوست که استان قزوین در این زمینه پیشتاز باشد و مقام نخست را کسب کند. استفاده از دانش، مشورت، نقطه نظرات ارباب رجوع و بهره‌گیری از تجربیات مدیران کارآمد، می‌تواند در این راستا یاری‌گر باشد. حرکت بر اساس علم و منطق، امری ضروری است؛ چرا که عقل در سایه علم نقش‌آفرینی می‌کند و هر چه تصمیمات مبتنی بر علم و تحقیق باشد، نتایج بهتری حاصل خواهد شد.

وی در سخنان خود به بحث انضباط مالی و حمایت از دولت پرداخت و بیان داشت: اگر کارگزاران این کشور واقعاً اراده کمک به دولت و حمایت حقیقی از آن را دارند، باید انضباط مالی را سرلوحه کار خود قرار دهند، از منابع به درستی استفاده کنند، مدیریت صحیح بر آن داشته باشند و در جهت کاهش هزینه‌ها تدبیر کنند. این تفکر غلط که باید تمام بودجه‌ها را هزینه کنیم تا سال آینده بودجه کمتری دریافت نکنیم، باید حذف شود. ما در یک میدان جنگ واقعی قرار داریم و همان‌طور که نیروهای نظامی دشمن را تسلیم کردند، ما نیز باید مانند آنان عمل کرده و وارد میدان شویم.

امام جمعه موقت تهران همچنین یکی از مهم‌ترین اقدامات برای تحقق تحولات عملکردی که جامعه آن را احساس کند را افزایش اختیارات استانداران در بالاترین سطح ممکن دانست و خاطرنشان کرد: استان قزوین در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد؛ به طوری که میزان سرمایه‌گذاری در آن از سال 99 تا پنج سال آینده سه برابر افزایش یافته است که این امر بر اساس صدور پروانه‌های بهره‌برداری محقق شده است.

ایشان در پایان به آمادگی کشور در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: کشور ارزیابی‌های خود را ماه‌ها قبل از شروع جنگ انجام داده و برنامه‌ریزی‌های لازم را تدارک دیده بود. اگر کشور در آمادگی کامل نبود، این حماسه بزرگ خلق نمی‌شد.