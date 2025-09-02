پخش زنده
وزیر خزانهداری آمریکا اعلام کرد: همه گرینهها و تحریمهای بیشتر علیه روسیه روی میز است، چراکه حملات مسکو علیه اوکراین ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از «سیانان»، اسکات بسنت در مصاحبه با «فاکس نیوز» اظهار داشت: «رئیسجمهور [ولادیمیر]پوتین از زمان نشست تاریخی در انکوریج، آلاسکا، از زمان آن تماس تلفنی و رهبران اروپایی و رئیسجمهور [ولودیمیر]زلنسکی در کاخ سفید، بر خلاف آنچه نشان داده بود میخواهد انجام دهد، عمل کرده است. در واقع، او به شکلی نفرتانگیز و بیزارکننده، سلسله عملیات بمباران را تشدید کرده است.
وزیر خزانهداری آمریکا افزود: «فکر میکنم با حضور رئیسجمهور [دونالد] ترامپ، همه گزینهها روی میز است و فکر میکنم این هفته آنها را با دقت بسیار بررسی خواهیم کرد.»
طبق این گزارش، دولت ترامپ تاکنون در اعمال تحریمهای بیشتر علیه روسیه محتاط بوده است و همچنان تلاش میکند به صلح میان روسیه و اوکراین دست یابد.
ترامپ پس از نشست خود با پوتین در آلاسکا در ۱۵ اوت ۲۰۲۵ برابر با ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۴، گفت که دولت آمریکا «ظرف دو هفته» خواهد فهمید که آیا در اوکراین صلح برقرار خواهد شد یا خیر و هشدار داد که اگر این اتفاق نیفتد، او «رویکرد متفاوتی در پیش خواهد گرفت.»