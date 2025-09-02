به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام عبداللهی در سی و هفتمین سفر استانی رئیس قوه قضاییه به استان خوزستان در دیدار با اعضای جامعه اطلاعاتی این استان با تأکید بر لزوم همکاری مستمر و تعامل سازنده در بین اعضای جامعه اطلاعاتی، افزود: ضمن تشکر از وفاق و همدلی بین دستگاه قضایی و سایر نهاد‌های خدمتگزار در این استان بویژه در تعامل با جامعه اطلاعاتی و حفظ انسجام و اتحاد بین اقشار و قومیت‌ها و مسئولین دولتی، انتظامی و امنیتی، باید تلاش کرد آرامش و ثبات امنیت روانی و اجتماعی ایده آل، که شایسته مردم این استان است، شکل بگیرد.

وی با تأکید مجدد بر تأمین امنیت روانی مردم اظهار کرد: یکی از راه‌های افزایش سطح رضایتمندی مردم داشتن امنیت روانی است، لذا امنیت مردم همواره جزو خطوط قرمز دستگاه قضایی بوده و در این رابطه با مخلان امنیت بدون هیچ ملاحظه‌ای و قاطعانه برخورد خواهد شد.

رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه خاطر نشان کرد: به برکت رهبری‌های داهیانه رهبر معظم انقلاب، حمایت و حضور مردم در عرصه میدانی، انسجام و همدلی بوجود آمده و روحیه بالای نیرو‌های مسلح، در وضعیت مطلوبی قرار داریم و اینها همه حکایت از امید بخش بودن آینده نظام و کشور است، لذا باید قدردان این نعمات الهی بود و برای اعتلای نظام اسلامی، تحقق منویات مقام معظم رهبری و خدمت هر چه بیشتر جهت رفع مشکلات و نیازمندی‌های مردم عزیز، بویژه در مناطق کم برخوردار، با حفظ وحدت و روحیه انقلابی، بصورت شبانه روزی و بدون وقفه تلاش کرد.

حجت الاسلام عبدالهی در پایان بر لزوم حفظ ارتباط مستمر ضابطان با قضات دادسرا و محاکم، تقویت ساختار‌ها قرار گرفتن روابط در چهارچوب ضوابط و همچنین تخصص گرایی، حفظ و ارتقای سطح هوشیاری و آمادگی، افزایش سطح دانش و اشراف اطلاعاتی تأکید کرد.

رئیس اداره اطلاعات استان نیز در این نشست با بیان راهبرد‌ها و برنامه‌های اجرایی به تبیین آسیب‌ها و مطالبات جامعه اطلاعاتی استان پرداخت.