شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴ موفق به تولید ۴۹۰ کیلوگرم شمش طلا شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۷ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، مدیر تولید و بهره‌برداری زرشوران گفت: این میزان تولید با وجود ناترازی انرژی نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۳۵۷ کیلوگرم بوده است، ۳۷ درصد رشد نشان می‌دهد و بالاترین میزان تولید این شرکت از ابتدای فعالیت تاکنون محسوب می‌شود.

وی افزود: عملکرد این پنج‌ماهه شرکت تا پایان مردادماه نشان‌دهنده رکورد تاریخی تولید است، به طوری که میزان خوراک‌دهی به خط تولید در این دوره نسبت به پارسال ۳۳ درصد افزایش یافته است.

در مردادماه نیز با وجود چالش‌های ناشی از قطعی برق، ۹۱ کیلوگرم شمش طلا تولید شد که این مقدار فراتر از برنامه پیش‌بینی‌شده و بی‌سابقه در تاریخ کارخانه است.

وحید کریم‌زاده گفت: این دستاورد بی‌سابقه نشان می‌دهد که با وجود ناترازی انرژی و محدودیت‌های عملیاتی، صنایع معدنی طلای زرشوران با مدیریت کارآمد و تلاش بی‌وقفه کارکنان توانسته‌اند میزان تولید طلای کشور را به طرز قابل توجهی افزایش دهند و رکورد جدیدی در تولید ثبت کنند.