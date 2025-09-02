به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این هنرمند برجسته متولد اول آذر ۱۳۲۵ در بوشهر، بازیگر، کارگردان، نمایشنامه‌نویس و داستان‌نویس، دارای نشان درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو موسسه هنرمندان پیشکسوت بود.

کارگردانی فیلم‌های «سفر غریب»، «نمایش قلندرخونه»، «نمایش محپلنگ»، «نمایش سرباز»، «نمایش شب شولای عبدالرحمان» و نویسندگی «خالو نکیسا، بنات النعش و یوزپلنگ»، «خلخال شوم»، «قلندرخونه» و «محپلنگ، ایرج» بخشی از آثار این هنرمند شهیر بوشهری است.