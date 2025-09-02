امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

شکل گیری مغان دیگر در دشت مغان

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۱۱- ۱۶:۳۲
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
مستند پرنده‌های مرگ
مستند پرنده‌های مرگ
۱۴۰۴-۰۶-۰۸
گپ و گفتی با نفرات برتر کنکور
گپ و گفتی با نفرات برتر کنکور
۱۴۰۴-۰۶-۰۸
ارسال پیامک‌های هشدار به مردم برای جلوگیری از کلاهبرداری
ارسال پیامک‌های هشدار به مردم برای جلوگیری از کلاهبرداری
۱۴۰۴-۰۶-۰۹
عدم اتصال بیمه مرکزی به سامانه املاک و اسکان
عدم اتصال بیمه مرکزی به سامانه املاک و اسکان
۱۴۰۴-۰۶-۰۸
خبرهای مرتبط

توسعه کشت زعفران در پارس آباد برای مدیریت منابع آبی

برداشت محصول گندم در اراضی مغان

برچسب ها: دشت مغان ، آبیاری هوشمند
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 