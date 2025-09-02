به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ ابوالفضل عالی گفت: با توجه به لزوم حفاظت هر چه بهتر آثار معماری ارگ تاریخی نیز ضرورت نمایش آثار معماری و معرفی آن‌ها به گردشگران، پایگاه میراث جهانی سلطانیه امسال تصمیم گرفته است که آثار معماری بدست آمده در کاوش‌های باستان‌شناسی سالیان گذشته را مرمت، حفاظت و معرفی کند.

مدیرپایگاه میراث جهانی گنبدسلطانیه با بیان اینکه این آثار شامل بقایای دروازه شمالی و جنوبی، آثار معماری ضلع شرقی گنبد، مجموعه برج و بارو و آثار معماری ضلع غربی ارگ است افزود: قسمت‌هایی از آثار معماری مکشوفه در زمان کشف و پس از آن به صورت اضطراری مرمت شده و تا به امروز حفظ شده اند.

وی گفت: در همین راستا مرحله نخست مرمت آثار معماری ارگ با تمرکز بر حفاظت و مرمت معماری داخلی برج جنوب غربی ارگ از مدتی پیش آغاز شده و مطابق با برنامه ریزی انجام یافته تا پایان شهریور به اتمام خواهد رسید.

عالی افزود: طی کاوش‌های باستان‌شناسی انجام شده در دهه‌های پنجاه، هفتاد و هشتاد شمسی مجموعه‌ای از آثار معماری در ارگ تاریخی سلطانیه کشف شده است.