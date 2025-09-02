به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با حضور نماینده مجلس، معاون سیاسی امنیتی استانداری مرکزی و جمعی از مسئولان شهرستان خمین، چندین طرح عمرانی افتتاح و به بهربرداری رسید.

قمری در این باره گفت: بهره‌برداری از آسفالت معابر روستای آشیانه، افتتاح زمین چمن مصنوعی در روستای سوگ و افتتاح یک واحد بوم گردی در شهر قورچی‌باشی از مهمترین پروژه‌های بود که به بهربرداری رسید.

او حضور در بین مردم و برگزاری میز خدمت به مناسبت‌های مختلف را یکی از راهکار‌های حل مشکلات در شهرستان‌ها عنوان کرد.

در ادامه افتتاح این طرح ها، مردم با مسئولان دیدار و از نزدیک به بیان مشکلات خود پرداختند.