رییس کل دادگستری قم گفت: تاکنون بیش از ۶۰۰ جلسه دادگاه در استان بهصورت علنی و برخط برگزار و برای عموم مردم پخش زنده شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، حجتالاسلام و المسلمین سیدکاظم موسوی، مدیر کل دادگستری استان به برگزاری ۶۰۰ دادگاه علنی برخط اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامهای نوآورانه دادگستری کل استان قم، پخش زنده جلسات علنی دادگاههاست که علاوه بر ایجاد شفافیت برای مردم، نقش آموزشی ویژهای برای دانشجویان و کارآموزان حقوقی ایفا میکند.
وی اضافه کرد: روزانه ۳ تا ۶ جلسه دادگاه بهصورت برخط برگزار و برای عموم مردم قابل مشاهده است؛ این روند ضمن آشنایی شهروندان با فرآیند دادرسی، زمینه نظارت عمومی بر عملکرد قضات را فراهم میکند.
وی ادامه داد: برنامهریزی شده است که در آینده مردم بتوانند بدون حضور فیزیکی و تنها با استفاده از تلفن همراه به دادگاه متصل شوند و دعاوی خود را پیگیری کنند.
به گفته موسوی، اجرای این طرح علاوه بر کاهش مراجعات غیرضروری به دادگاهها، موجب دقت بیشتر در روند رسیدگی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی خواهد شد.