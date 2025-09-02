پخش زنده
سازمان فضایی ایران اعلام کرد: به مناسبت وقوع ماهگرفتگی در شامگاه ۱۶ شهریور، برنامهای رصدی برای علاقهمندان به پدیدههای نجومی تدارک دیده است تا عموم مردم بتوانند این رویداد طبیعی را از نزدیک مشاهده کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شامگاه یکشنبه ۱۶ شهریور آسمان میزبان ماه گرفتگی کامل است که ۵.۸ میلیارد نفر از ساکنان زمین میتوانند نظارهگر آن باشند. آغاز گرفت جزئی این رخداد در ساعت ۱۹:۵۶ دقیقه و پایان گرفت جزئی مرحله دوم در ساعت ۲۳:۲۶ دقیقه است.
به همین مناسبت سازمان فضایی ایران در رصدخانه خیام خود اقدام به پخش زنده ماه گرفتگی ۱۶ شهریور کرده است. این برنامه آنلاین در شامگاه یکشنبه ۱۶ شهریور از ساعت ۱۹ آغاز میشود و تا ساعت ۲۴ ادامه دارد.
رویداد ماهگرفتگی در اثر قرار گرفتن کره زمین بین ماه و خورشید است. در زمانی که این سه جرم یعنی «زمین»، «ماه» و «خورشید» دقیقاً در یک راستا باشند، با عبور ماه از درون مخروط سایه زمین، ماه تیره به نظر میرسد. بر این اساس بدیهی است در هر سال احتمال وقوع صفر تا ۳ ماه گرفتگی وجود دارد که در سه نوع «مهگرفت کلی»، «ماهگرفتگی جزئی» و «ماهگرفتگی نیمسایه» که در نجوم قدیم به آن «خسوف غیرمرئی» میگفتند، میتواند رخ دهد.