به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضایی کشور، اسناد صادرشده برای مردم مناطق مختلف خوزستان که در جریان سفر سال ۱۴۰۰ از سوی وی مورد تاکید قرار گرفته بود، برگزار شد.

در این مراسم، اسناد صادرشده برای مردم مناطق ملاشیه، کوی گلستان و شهر رُفیع خوزستان، واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی و همچنین مجموعه تاریخی چغازنبیل به صاحبان و متولیان آنها اهدا شد

رئیس کل دادگستری استان خوزستان در همین رابطه گفت: مردم منطقه ملاشیه خوزستان با ۸۰ هزار نفر جمعیت و ۱۵ هزار خانوار، بیش از ۵۰ سال بود که علی‌رغم مالکیت عرفی، به لحاظ وجود قوانین متعدد نظیر ملی شدن جنگل‌ها و اصلاحات ارضی، فاقد سند مالکیت بودند. دادگستری استان خوزستان پس از تاکیدات سال ۱۴۰۰ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص حل و فصل مشکلات مردم این منطقه، به موضوع ورود کرد و امروز مفتخر به تقدیم اسناد مالکیت ملاشیه به صاحبانش است.

علی دهقانی ادامه داد: با ورود دادگستری و همکاری شهرداری اهواز و اداره مسکن و شهرسازی استان خوزستان، مشکل ۴۵ ساله مربوط به ۴ هزار و ۵۰۰ پلاک منطقه کوی گلستان اهواز، حل و فصل گردید.

وی بیان کرد: با اجرای تدابیر اتخاذ شده و پیگیری‌های به عمل آمده، مشکل مردم شهر رُفیع خوزستان با جمعیت ۱۲ هزار نفر و ۲۵۰۰ خانوار که به علت جنگ تحمیلی ۸ ساله اسناد خود را از دست داده بودند نیز حل شد و اسناد صادرشده تحویل مردم گردید.