به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بنا بر اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور؛ تردد از آزادراه تهران – شمال قطعه ۲ (حدفاصل شهرستانک تا انتهای آزادراه (پل زنگوله) بدلیل انجام عملیات تکمیل پروژه قطعه ۲ از کیلومتر ۳۲ تا ۵۴ از ساعت ۹ صبح امروز سه شنبه ۱۱ شهریور تا ساعت ۸ صبح روز شنبه ۱۵ شهریورماه ممنوع است.

بنابر این گزارش محدوده فوق در زمان اجرای عملیات مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین محور قدیم کرج - چالوس و بالعکس انجام می‌شود.

*آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های شمالی:

- ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل میدانک تا نساء و پل زنگوله تا سیاه بیشه

- ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو

- ترافیک سنگین در آزادراه تهران – پردیس حدفاصل ابتدای آزادراه تا تونل شماره ۲

- ترافیک سنگین در محور قدیم تهران – بومهن محدوده‌های تقاطع اتوبان بابایی و جاجرود

- تردد روان در محور سوادکوه، آزادراه تهران – شمال (قطعه ۱) و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت)، محور قدیم بومهن – تهران، آزادراه پردیس – تهران و محور چالوس مسیر (شمال به جنوب)

- ضمنا محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

*محور مسدود غیرشریانی:

۱- دوآب – بلده