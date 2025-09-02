قطعه دوم آزادراه تهران - شمال از امروز تا شنبه ۱۵ شهریور برای تعمیرات بسته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بنا بر اعلام مرکز مدیریت راههای کشور؛ تردد از آزادراه تهران – شمال قطعه ۲ (حدفاصل شهرستانک تا انتهای آزادراه (پل زنگوله) بدلیل انجام عملیات تکمیل پروژه قطعه ۲ از کیلومتر ۳۲ تا ۵۴ از ساعت ۹ صبح امروز سه شنبه ۱۱ شهریور تا ساعت ۸ صبح روز شنبه ۱۵ شهریورماه ممنوع است.
بنابر این گزارش محدوده فوق در زمان اجرای عملیات مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین محور قدیم کرج - چالوس و بالعکس انجام میشود.
*آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای شمالی:
- تردد از آزادراه تهران – شمال (قطعه ۲) (حدفاصل شهرستانک تا انتهای آزادراه (پل زنگوله) تا ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۵ شهریورماه ممنوع میباشد.
- ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل میدانک تا نساء و پل زنگوله تا سیاه بیشه
- ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو
- ترافیک سنگین در آزادراه تهران – پردیس حدفاصل ابتدای آزادراه تا تونل شماره ۲
- ترافیک سنگین در محور قدیم تهران – بومهن محدودههای تقاطع اتوبان بابایی و جاجرود
- تردد روان در محور سوادکوه، آزادراه تهران – شمال (قطعه ۱) و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت)، محور قدیم بومهن – تهران، آزادراه پردیس – تهران و محور چالوس مسیر (شمال به جنوب)
- ضمنا محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی میباشند.
*محور مسدود غیرشریانی:
۱- دوآب – بلده