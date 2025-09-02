انتقاد از طرح نیمهکاره دیوارچینی رودخانه کرهرود، جاده فرسوده روستای عباسآباد و تشنگی جنگل فاز سه هپکو از ابتدای سال را در بسته شهروندخبرنگار ببینید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ انتقاد از طرح نیمهکاره دیوارچینی رودخانه کرهرود، جاده فرسوده روستای عباسآباد و تشنگی جنگل فاز سه هپکو از ابتدای سال را در بسته شهروندخبرنگار ببینید.
شما مخاطبان گرامی میتوانید تصاویر و ویدئوهای خود را برای انتشار در بسته #شهروندخبرنگار به شناسه @markazi_admin و شماره تلفن ۰۹۱۸۸۶۱۶۶۲۸ در پیامرسان ایتا ارسال کنید.
این بسته سه شنبه ها در بخشهای خبری شبکه آفتاب و کانالهای پیامرسان خبرگزاری صدا و سیما منتشر می شود.