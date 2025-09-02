انتقاد از طرح نیمه‌کاره دیوارچینی رودخانه کرهرود، جاده فرسوده روستای عباس‌آباد و تشنگی جنگل فاز سه هپکو از ابتدای سال را در بسته شهروندخبرنگار ببینید.

ارسال تصاویر به شماره ۰۹۱۸۸۶۱۶۶۲۸؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ انتقاد از طرح نیمه‌کاره دیوارچینی رودخانه کرهرود، جاده فرسوده روستای عباس‌آباد و تشنگی جنگل فاز سه هپکو از ابتدای سال را در بسته شهروندخبرنگار ببینید.

شما مخاطبان گرامی می‌توانید تصاویر و ویدئوهای خود را برای انتشار در بسته #شهروندخبرنگار به شناسه @markazi_admin و شماره تلفن ۰۹۱۸۸۶۱۶۶۲۸ در پیامرسان ایتا ارسال کنید.

این بسته سه شنبه ها در بخشهای خبری شبکه آفتاب و کانالهای پیامرسان خبرگزاری صدا و سیما منتشر می شود.