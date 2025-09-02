رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: بخشی از محصولات زنجیره فولاد از جمله گندله به دلیل ناترازی انرژی و نبود برق به جای تولید فولاد صادر می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای بهرام سبحانی، از صادرات بخشی از محصولات زنجیره فولاد از جمله گندله به دلیل نبود برق برای تولید فولاد خبر داد و گفت: اگر برق کافی تامین شود به جای اینکه گندله ایران با قیمت‌های ۸۰ تا ۹۰ دلار در هر تن صادر شود به فولاد تبدیل می‌شود و با نرخ بالاتر از ۴۰۰ دلار در هر تن صادر می‌شود.

وی گفت: فولادسازان در سال ۱۴۰۳ نسبت به حجمی که در فروردین این سال تولید شد، حدود ۱۰ میلیون تن تولید را به دلیل ناترازی انرژی از دست دادند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با بیان اینکه وضعیت امسال هم مشابه سال گذشته است؛ افزود: صنعت فولاد ایران اگر در زمستان پیش رو با محدودیت گاز مواجه نشود، در خوشبینانه‌ترین حالت موفق می‌شود تولید سال جاری را به میزان سال گذشته برساند و در پایان ۱۴۰۴، ۳۰میلیون تن تولید کند.

بیشتر بخوانید: روند تولید فولاد در فروردین امسال کاهشی بود