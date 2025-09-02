پخش زنده
رئیس مرکز بینالملل وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در دیدار با وزیر فرهنگ اندونزی با اعلام آمادگی برای همکاری با این کشور در ابعاد مختلف، تمایز تمدن شرق را در فرهنگ و هنر دانست.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما حجتالله ایوبی با ابراز تمایل برای همکاری در در حوزههای مختلف با اندونزی افزود: بر این باور و اعتقاد هستم اگر در گذشته پول و صنعت قدرت محسوب میشد، اما در قرن اخیر هنر و فرهنگ حرف اول را میزند.
وی ادامه داد: در جهانی که همه دنیا به دنبال دیده شدن هستند بر این باور هستم که تمدنهای شرقی و کشورهایی مثل ما باید بدانند تفاوت و تمایز ما در چیست و با تمایزها میتوانیم دیده شویم.
رئیس مرکز بینالملل وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افزود: تمایز ما فرهنگ، هنر و تمدن ما است و اگر روی این تفاوتها دست بگذاریم در دنیا بسیار بهتر میتوانیم دیده شویم.
وی با بیان اینکه مغرب جای غروب و مشرق مکان طلوع است، ادامه داد: الان جهان فهمیده است که با فرهنگ، هنر و ادبیات باید گرم شود.
ایوبی همچنین از اینکه اندونزی هشتادمین سالگرد استقلال خود را با رویداد فرهنگی جشن میگیرید ابراز خوشحالی کرد و افزود: از اینکه استقلال فرهنگی خود را به نمایش میگذارید لذت میبرم.
زبان فارسی میراثی جهانی است که بر جنوب شرق آسیا تأثیری شگرف نهاده است
وزیر فرهنگ اندونزی، فادین زون، در سخنانی پیرامون روابط تاریخی و فرهنگی میان ایران و اندونزی، بر اهمیت شناخت متقابل ملتها و نقش برجسته زبان فارسی در تمدن منطقهای تأکید کرد.
وی با اشاره به سفرهای متعدد خود به ایران گفت: تاکنون پنج بار به ایران سفر کردهام و در جایگاههای مختلف با مقامات ایرانی دیدار داشتهام. از تهران و قم گرفته تا اصفهان ـ که شهری بسیار زیباست ـ و همچنین خراسان رضوی، زادگاه بزرگان و اندیشمندانی چون فردوسی، امام غزالی و عمر خیام را از نزدیک دیدهام. به باور من، شناخت متقابل میان ملتها مسئلهای اساسی است. بیتردید زبان فارسی با بزرگان خود همچون مولانا و سعدی، تأثیری شگرف بر جنوب شرق آسیا گذاشته است.
زون در ادامه با تأکید بر ضرورت گسترش همکاریهای فرهنگی دوجانبه، افزود: میتوان جشنوارهها و نمایشگاههای فرهنگی در مالزی برگزار کرد؛ همچنین برپایی جشنوارههای فیلم و تقویت جریان ترجمه ادبی میان فارسی و اندونزیایی بسیار ثمربخش خواهد بود. حفاظت از میراث فرهنگی مشترک و نامزدی مشترک آثار در یونسکو ـ همچون ثبت آیین نوروز، افطار و سایر سنتهای مشترک ـ از دیگر زمینههای مهم همکاری میان ایران و اندونزی است.
وی همچنین با یادآوری سابقه تعاملات خود در چارچوب اتحادیه بینالمجالس (IPU)، تصریح کرد: در دوران مسئولیتم در مجلس نیز ارتباطات نزدیکی با ایران داشتهام. در موضوعاتی چون فلسطین و غزه، همکاریها و حمایتهای متقابل میان ایران و اندونزی چشمگیر بوده است و بسیاری از مردم اندونزی نیز در این زمینه همدل و پشتیبان ایران هستند.