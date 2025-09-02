در دوره دانش‌ افزایی و توانمندسازی اساتید بسیجی کشور در مشهد بر لزوم حضور فعالانه اساتید بسیجی در فضای مجازی و روشنگری و پاسخگویی به شبهات دانشجویان تاکید شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان بسیج اساتید کشور در دوره دانش‌ افزایی و توانمندسازی اساتید بسیجی کشور در مشهد گفت: انتشار محتوای کوتاه، پادکست، کلیپ‌ های صوتی و تصویری و تحلیل‌ های ارزشمند در پیام‌ رسان‌ ها و شبکه‌ های اجتماعی، بخش مهمی از جهاد تبیین و روشنگری است.

محمدرضا مردانی افزود: تحلیل‌ های کارشناسان آموزش عالی و سیاسی نشان می‌ دهد که نیازمند حضور فعال و هوشمندانه در فضای علمی و فرهنگی دانشگاه‌ ها هستیم تا بتوانیم به تحقق اتحاد مقدس و همبستگی ملی که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، کمک کنیم.

وی ادامه داد: استادان بسیجی تنها در دانشگاه‌ ها وظیفه روشنگری ندارند بلکه باید در محیط‌ های پیرامونی خود نیز نقش‌ آفرینی کنند.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور گفت: به همین منظور پیشنهاد شده است در آغاز مهرماه، با برگزاری مراسمی ملی در مدارس و دانشگاه‌ ها، ارزش‌ های ملی و انقلابی کشور پاس داشته شود و حرکتی نمادین برای تقویت هویت ملی دانش‌ آموزان و دانشجویان شکل گیرد.

مردانی تشکیل گروه‌ های مشاوره و پاسخگویی به شبهات دانشجویان را از دیگر مأموریت‌ های بسیج اساتید دانست و افزود: در اغتشاشات سال ۱۴۰۱ شاهد بودیم که بخشی از جوانان دچار شبهه شدند، هیچ‌ کس حق ندارد این جوانان را پس بزند یا طرد کند.

وی بیان کرد: باید از ظرفیت استادان رشته‌ های مختلف، از روان‌ شناسی گرفته تا علوم سیاسی، استفاده کنیم تا گره‌ های ذهنی آنان باز شود و مسیر هدایت و گفت‌ و گوی سازنده فراهم شود.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور گفت: پس از ناکامی دشمن در جنگ نظامی و با توجه به جنگ ترکیبی که علیه جمهوری اسلامی در حال وقوع است، امروز جنگ شناختی مهم‌ ترین عرصه رویارویی است.

مردانی افزود: همه کانون‌ های بسیج موظف هستند برای مقابله با جنگ شناختی در سال تحصیلی پیش‌ رو آماده باشند.

وی اظهار کرد: باید حتی اساتید خاکستری یا کسانی که در بسیج عضو نیستند را دعوت کنیم تا از ظرفیت علمی‌ شان بهره‌ مند شویم.

مردانی با بیان اینکه گفت‌ و گوی سازنده با دانشجویان مخالف یا منتقد ضرورت دارد، گفت: هر فردی با هر نگاهی، دلبستگی‌ هایی دارد و رسالت ماست که با تعامل مثبت، آنان را به حقیقت و اتحاد نزدیک کنیم.