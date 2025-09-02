مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد: با تکمیل طرح‌های کلان آبرسانی، بخش مهمی از مشکلات تامین آب شرب در شهر‌ها و روستا‌های استان برطرف می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جلال علمدار مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد، در برنامه تلویزیونی آیینه خدمت به مناسبت هفته دولت با تبریک این ایام و قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارکنان این شرکت، به بیان دستاورد‌ها و پروژه‌های کلان آبرسانی استان پرداخت.

او با اشاره به شرایط بحرانی منابع آبی در یزد اظهار داشت: با وجود خشکسالی‌های اخیر خوشبختانه در دو سال گذشته هیچ‌گونه قطعی آب نداشتیم و این مهم نتیجه تلاش همکاران و اجرای پروژه‌های زیربنایی در سطح استان است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد منابع تأمین آب شهر یزد را شامل ۶۰ حلقه چاه، آب انتقالی از کوهرنگ و در شرایط اضطراری، استفاده از آب دریا عنوان کرد و افزود: در حال حاضر ۱۷۰ هزار مترمکعب مخزن در دست ساخت داریم که ۳۰ هزار مترمکعب آن به بهره‌برداری رسیده و ۱۴۰ هزار مترمکعب دیگر تا پایان سال تکمیل می‌شود و با بهره‌برداری از این طرح ها، تاب‌آوری افزایش می‌یابد.

علمدار به دیگر طرح‌های کلیدی اشاره کرد و اظهار داشت: طرح ۱۶۰ کیلومتری رینگ شهری یزد از سال ۱۴۰۰ آغاز شده که تاکنون ۷۰ کیلومتر آن اجرا شده و بلافاصله وارد مدار بهره‌برداری شده است.

وی از طرح‌های مهم دیگری همچون آبرسانی به مناطق اکرمیه، اکرم‌آباد و حسن‌آباد خبر داد که شامل حفر هشت حلقه چاه، ۴۵ کیلومتر خط انتقال، ساخت مخازن پنج و ۱۰ هزار متر مکعبی و یک ایستگاه پمپاژ است و ادامه داد: این طرح بزرگ تا پایان سال آینده افتتاح خواهد شد و مشکل ۳۰ ساله این مناطق را برطرف می‌کند.

علمدار با اشاره به جهاد آبرسانی در روستا‌ها تصریح کرد: تاکنون طرح آبرسانی به ۳۴ روستای بهاباد و ۲۲ روستای خضرآباد تکمیل شده و به زودی افتتاح می‌شود و همچنین ۵۸ روستا و شش مجتمع با پیشرفت ۹۰ درصدی در حال اجرا هستند.

مدیرعامل آبفا یزد همچنین از طرح‌های انتقال آب دریا و خط دوم انتقال آب خرسان به عنوان دو طرح کلیدی یاد و ابراز امیدواری کرد که با پیگیری‌های استاندار و نمایندگان استان و تأمین بودجه، این پروژه‌ها آینده‌ای روشن برای تأمین پایدار آب یزد رقم بزنند.