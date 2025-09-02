پخش زنده
رئیس دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد، از آغاز پذیرش دانشجو در این دانشگاه همزمان با سراسر کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد، ارسلان بی نیاز گفت: انتخاب رشته و ثبتنام بر اساس سوابق تحصیلی از امروز آغاز شده و از طریق پایگاه اینترنتی سازمان سنجش کشور انجام میشود.
وی افزود: ثبتنام حضوری نیز در ستاد دانشگاه پیام نور انجام خواهد شد و داوطلبانی که امکان مراجعه حضوری ندارند، میتوانند بهصورت اینترنتی نامنویسی کنند.
رئیس دانشگاه پیام نور استان با اشاره به ظرفیت پذیرش گسترده گفت:در این دانشگاه بیش از ۱۰۰ رشته تحصیلی ارائه میشود و در حال حاضر بیش از ۲ هزار صندلی خالی برای داوطلبان وجود دارد.
به گفته بینیاز، نتایج نهایی پذیرش در نیمه دوم مهرماه اعلام خواهد شد. همچنین کلاسهای دانشجویان قدیمی از نیمه دوم شهریورماه آغاز میشود و دانشجویان جدید از ابتدای آبانماه در کلاسها حاضر خواهند شد.