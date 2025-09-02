لاریجانی: ما به دنبال مذاکره عاقلانه هستیم

دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت: آمریکایی‌ها فقط حرف از مذاکره می‌زنند و پای میز مذاکره نمی‌آیند و به غلط می‌گویند جمهوری اسلامی مذاکره نمی‌کند! در حالی که ما به دنبال مذاکره‌ عاقلانه هستیم.