لاریجانی: ما به دنبال مذاکره عاقلانه هستیم
دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت: آمریکاییها فقط حرف از مذاکره میزنند و پای میز مذاکره نمیآیند و به غلط میگویند جمهوری اسلامی مذاکره نمیکند! در حالی که ما به دنبال مذاکره عاقلانه هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛
دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی در صفحه مجازیش نوشت: راه مذاکره با آمریکا بسته نیست و ایران درپی مذاکرهای عاقلانه است اما آمریکاییها فقط حرف از مذاکره میزنند و پای میز مذاکره نمیآیند و به غلط میگویند جمهوری اسلامی مذاکره نمیکند!
آقای لاریجانی همچنین در این پیام نوشته: آمریکاییها با طرح مسائلی که خود میدانند امکان تحقق آن وجود ندارد مثل محدودیتهای موشکی مدلی را مطرح میکنند که عملاً مسیر مذاکره را منتفی کند.