به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سید رسول حسینی افزود: بیش از ۲۵ هزار هنرمند در ۶ هزار کارگاه تولیدی شهرستان ملایر، انواع مبلمان منبت از جمله منبت گلدرشت، گلریز و سه بعدی را تولید و در ۴۳۰ نمایشگاه به صورت مستقیم عرضه می‌کنند.

او تصریح کرد : به واسطه این هنر ۴۰ هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شده است و در مجموع ۳۳ درصد اشتغال شهرستان ملایر در حوزه مبل و منبت است.

مبلمان منبت ملایر در سال ۱۳۹۶ به عنوان میراث ناملموس ملی ایران ثبت شد و سه سال بعد، یعنی در سال ۱۳۹۸، در فهرست جهانی یونسکو جای گرفت؛ افتخاری که ملایر را در ردیف برند‌های جهانی صنایع‌دستی نشاند.

این نمایشگاه تا پایان شهریور ماه پذیرای علاقمندان است.