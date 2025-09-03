رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خدابنده گفت: ثبت نام برای غرفه‌های دومین جشنواره سرآشپزان، گوشت و کباب سجاس آغاز شده و تا تاریخ ۱۴ شهریورماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معصومه شیری افزود: شهرداری، شورای اسلامی شهر سجاس با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان دومین جشنواره سرآشپزان، گوشت و کباب سجاس از تاریخ ۱۷ تا ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ در پارک ملت شهر سجاس برگزار خواهد شد.

وی گفت: متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام جهت دریافت غرفه می‌توانند به دبیرخانه جشنواره در محل شهرداری سجاس مراجعه کنند و یا با شماره‌های دبیر جشنواره ۰۹۱۲۷۴۵۹۰۱۴ و ۰۹۱۹۴۴۲۸۲۹۶ تماس بگیرند.

شیری اضافه کرد: علاوه بر کباب، صنایع‌دستی و سوغات محلی نیز به‌عنوان بخشی مهمی از این رویداد فرهنگی هستند.

او گفت: این رویداد نه تنها به عنوان یک جشنواره غذایی، بلکه به عنوان یک فرصت فرهنگی و گردشگری به حساب می‌آید که شهرستان خدابنده را به یکی از مقاصد جذاب گردشگری تبدیل کرده است.