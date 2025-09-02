به گزارش خبر گزاری صدا و سیما ، برنامه «جام‌جم» این هفته به موضوع «رسانه ملی برای زبان فارسی چه کرده است؟» خواهد پرداخت.

در این برنامه، علیرضا قزوه رئیس مرکز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی رسانه ملی و بهروز محمودی بختیاری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به عنوان میهمان حضور خواهند داشت و دیدگاه‌های خود را در این زمینه بیان می‌کنند.

اجرای برنامه بر عهده سید احمد موسوی است.

«جام‌جم» امشب ساعت ۲۳ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.