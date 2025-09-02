پخش زنده
برنامه تلویزیونی «جامجم» امشب، سهشنبه ۱۱ شهریور ساعت ۲۳ با موضوع «رسانه ملی برای زبان فارسی چه کرده است؟» از شبکه یک سیما پخش میشود.
به گزارش خبر گزاری صدا و سیما ، برنامه «جامجم» این هفته به موضوع «رسانه ملی برای زبان فارسی چه کرده است؟» خواهد پرداخت.
در این برنامه، علیرضا قزوه رئیس مرکز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی رسانه ملی و بهروز محمودی بختیاری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به عنوان میهمان حضور خواهند داشت و دیدگاههای خود را در این زمینه بیان میکنند.
اجرای برنامه بر عهده سید احمد موسوی است.
«جامجم» امشب ساعت ۲۳ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.