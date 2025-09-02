به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این جشن بزرگ بیعت، مردم دارالمومنین همدان با حضور در میدان امام خمینی آغاز امامت و ولایت منجی موعود بشریت، حضرت بقیة‌الله الأعظم، حجّة بن الحسن المهدی(عج) را جشن گرفتند و تجدید بیعت و پیمان عاشقانه با حضرت ولیّ‌عصر(عج) و سردادن شعار ملکوتی «لبیک یا مهدی (عج)» داشتند.

نهم ربیع‌الاول به‌عنوان سرآغاز امامت حضرت مهدی(عج) بهترین فرصت برای تجدید عهد و بیعت با آن حضرت و توجه خاص به عهد و میثاق با امامی که حاضر و ناظر است.