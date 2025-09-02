بیش از ۲ میلیون وعده غذای گرم و بسته معیشتی در پویش اطعام و احسان حسینی در مازندران توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بیش از ۲ میلیون وعده غذای گرم و بسته معیشتی در پویش اطعام و احسان حسینی در مازندران توزیع شد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مازندران گفت: یکی از ظرفیت‌های ماه محرم و صفر فرهنگ احسان و اطعام در جامعه در ابعاد وسیع در این ایام است.

میثم معافی افزود: کمیته امداد با استفاده از این ظرفیت عظیم و پیوند عاطفی مردم، در ایام عزاداری محرم و صفر پویش اطعام و احسان حسینی را سراسر استان برگزار کرد.

مدیرکل کمیته امداد مازندران تصریح کرد: امسال این پویش با تعداد ۳۱۷ آشپزخانه در سراسر استان و توزیع بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ و ۷۷۵ وعده غذا و بسته معیشتی به ارزش ۴۸۱،۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیارد تومان در این ایام در خدمت نیازمندان بوده است.

معافی با بیان اینکه بخش قابل توجه‌ای از دریافت معرفت حسینی را می‌توان با خدمت به نیازمندان و محرومان کسب کرد گفت: مراکز نیکوکاری و دفاتر ادارات کمیته امداد شهرستان‌ها آماده دریافت کمک‌های مردم نیک اندیش استان هستند و همچنین مردم نیکوکار می‌توانند از طریق طریق کد دستوری #۰۱۱*۸۸۷۷* کمک‌های نقدی خود را جهت پویش‌های مختلف کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخت کنند.