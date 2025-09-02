پخش زنده
استاندار یزد، دیشب با حضور در برنامه استاندار شبکه خبر، برنامههای دولت چهاردهم در استان یزد را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، استاندار یزد با اشاره به فعالیت زیر ظرفیت ۷۰ درصدی واحدهای صنعتی استان، مهمترین چالش پیش روی تولید را عدم تزریق نقدینگی به این واحدها عنوان کرد. وی گفت: الان بین ۳۰ تا ۷۰ درصد واحدهای ما فعال هستند، در حالی که ما ۳۶۰۰ واحد صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری داریم و ۸۰۰ واحد صنعتی دیگر با آورده کارآفرین و بدون تزریق منابع بانکی ایجاد شدهاند.
استاندار یزد با طرح این سوال از بانک مرکزی و آقای دکتر فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، که آیا برای کنترل تورم باید نقدینگی به واحدهای تولیدی تزریق نشود؟ اظهار داشت: «به نظر میآید این راهکار مناسبی نیست. همه اقتصاددانان نیز میگویند افزایش نقدینگی در جامعه تورمزاست، اما نه به هر جایی. تزریق نقدینگی به تولید میتواند نتیجه عکس بدهد.
آقای بابایی افزود: «بخشی از دلیل کار کردن واحدهای فعال زیر ظرفیت، چالش تامین مواد اولیه به دلیل کمبود نقدینگی است. بسیاری از واحدهای ما که پروانه بهرهبرداری گرفتهاند، درگیر این مشکل هستند. با وجود اینکه یزد در سرانه سرمایهگذاری رتبه اول کشور را دارد و جزء پنج استان برتر در میزان سرمایهگذاری است، صنعتگران ما برای تامین مواد اولیه با محدودیتهای اعتباری مواجهاند.
وی با اشاره به سند توسعه استان یزد با عنوان یزد پایدار، تاکید کرد: «ما به صنایع آلاینده و پرمصرف آب و برق به هیچ وجه نه مجوز توسعه میدهیم و نه مجوز ایجاد. صنایع خرد و بزرگی که در حال حاضر فعال هستند، غیرآلایندهاند.»
استاندار یزد از صدور مجوز برای ۱۳۵ طرح بینام خبر داد که محل استقرار، میزان اعتبار و منابع بانکی و شخصی مورد نیاز آنها مشخص شده است. وی افزود: «این طرحها را به اتاق بازرگانی و دیگر نهادهای لازم معرفی کردهایم. مشکل اصلی اینجاست که در واحدهای صنعتی قبلی که پیشرفت فیزیکی بالایی داشتهاند و اکثر آنها بالای ۷۰ درصد پیشرفت دارند، نمیتوانیم منابع تکمیلی را تزریق کنیم.»
آقای بابایی با اشاره به تبصرههای قانونی برای تامین منابع طرحهای نیمهتمام و طرحهای عمرانی بالای ۷۰ درصد، گفت: «منتظر تخصیص منابع هستیم، اما منابع موجود برای استان ما تکافوی این حجم از سرمایهگذاری را نمیدهد. با این حال، به دنبال ایجاد سازوکارهایی هستیم که انشاءالله بتوانیم منابع لازم را تزریق و این واحدها را فعال کنیم.»
آب در اولویت برنامهها/ دو خط انتقال آب فعال شدهاند
استاندار یزد در پاسخ به رئیس حوضه آبریز فلات مرکزی که گفته بود استان یزد برای افق ۱۴۳۰ با کسری ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب مواجه است، به دو برنامه اصلی استان برای حل این مشکل اشاره کرد: انتقال آب دریا به میزان ۵۰ میلیون متر مکعب و طرح انتقال آب خراسان به میزان ۱۴۰ میلیون متر مکعب.
وی با اطمینان خاطر به مردم یزد نوید داد: «دو خط مصوبه داریم که ۱۰، ۱۲ سال راکد بودند، اما ما هر دو خط را فعال کردهایم. خط انتقال آب دریا، ۲۰۰ میلیون متر مکعب است که ۱۰۰ میلیون آن برای کرمان و ۱۰۰ میلیون آن برای یزد است. ۵۰ میلیون متر مکعب از سهم یزد برای شرب است.»
آقای بابایی افزود: «قبل از دولت چهاردهم، کرمان شروع به انتقال ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب کرده بود. وقتی ما در یزد مستقر شدیم، برای انتقال ۲۴۰ کیلومتر از کرمان تا یزد، منابع لازم تامین نبود و محل مشخص نبود. ما این موارد را مشخص کردیم و پیگیری کردیم. البته دولت قبل نیز زحماتی کشیده بودند و راه را برای ما باز کرده بودند، اما ما شتاب دادیم و گرهها را باز کردیم. الان خط دریا به مناقصه رفته است.
انتقال آب یزد تا دو سال و نیم آینده نهایی میشود
استاندار یزد در ادامه توضیحات خود، به جزئیات طرحهای انتقال آب پرداخت و بیان داشت: «فاصله دریا تا کرمان ۴۷۰ کیلومتر و تا یزد ۷۴۰ کیلومتر است. بخشی از این مسیر، یعنی از کرمان تا یزد، در چهار قطعه مناقصه رفته و شرکت «واسکو» در حال انجام کار است. طبق برنامه زمانبندی، این پروژه دو سال و نیم طول میکشد.»
استاندار یزد درباره مشکل دوم انتقال آب که با مخالفت محیط زیست روبهرو بود، توضیح داد: «این طرح شامل ایجاد یک تونل بود که محیط زیست نسبت به آن حساسیت داشت. ما پیگیریهای متعددی انجام دادیم و پیشنهاد جایگزین، یعنی احداث مسیر در جوار تونل یا استفاده از مسیر جایگزین «سه نصیر» را مطرح کردیم. اگرچه هزینه آن بیشتر میشد، اما ما آمادگی داشتیم که این هزینه اضافی را تقبل کنیم تا اجازه انتقال آب صادر شود.»
وی افزود: «در نهایت، با توضیحاتی که به سازمان محیط زیست دادیم و با توجه به اینکه مجوزهای زیستمحیطی برای احداث سد و تونل قبلاً اخذ شده بود، اعلام موافقت قطعی را دریافت کردیم. بنابراین، هر دو خط انتقال آب فعال شده و انشاءالله تا دو سال و نیم آینده، مشکل آب شرب و صنعت استان یزد حل خواهد شد.»
مدیریت پساب و استفاده از آبهای نامتعارف
استاندار یزد در خصوص استفاده از پساب و آبهای نامتعارف برای صنعت، گفت: «در حال حاضر اکثر استانها در این زمینه فعال هستند. در یزد نیز، سیستم فاضلاب در چند شهرستان اجرایی شده و بخش خصوصی متولی شده است. ما کنسرسیوم جدیدی را برای استفاده از پساب شکل دادهایم و مشکلاتی که باعث توقف پروژهها برای هفت، هشت سال شده بود را برطرف کردیم.
وی ادامه داد: «اکنون یزد میتواند ۲۵۰ لیتر در ثانیه پساب داشته باشد که این مقدار تا هزار لیتر در ثانیه نیز قابل افزایش است. با این حجم از پساب، میتوان بخش عمدهای از نیاز صنایع را از طریق آب غیرمتعارف تامین کرد و از برداشت بیرویه از سفرههای زیرزمینی جلوگیری نمود.»
هدف گذاری برای ایجاد ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان یزد
در بخش انرژی، استاندار یزد به هدفگذاری ایجاد ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان اشاره کرد و گفت: «تا پایان امسال ۴۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی وارد مدار میشود. ما از ابتدای دولت چهاردهم "میز انرژی خورشیدی" تشکیل دادهایم و برای این ۳۰۰۰ مگاوات، ۸ ساختگاه (محل استقرار پنلهای خورشیدی) تعریف کردهایم. این ساختگاهها به دلیل نیاز به پستهای برق برای انتقال برق تولیدی، ضروری هستند.»
وی در پاسخ به گلایه بخش خصوصی استان مبنی بر نبود برنامه راهبردی برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، اظهار داشت: «ما برنامه داریم. الان با مازاد تقاضا مواجهیم. ۷۰۰۰ مگاوات مجوز از ساتبا (سازمان انرژیهای پاک) صادر شده و ۱۲۰۰۰ مگاوات تقاضا روی میز مدیران زیرمجموعه من است. اما ما فقط ۳۰۰۰ مگاوات را هدفگذاری کردهایم، چرا که گنجایش مدار و شبکه برق ما بیشتر نیست. اصطلاحاً توان گرفتن برق در شبکه یا زیرساخت کافی وجود ندارد.»
آقای بابایی افزود: «در راستای رفع ناترازی انرژی کشور که دولت ۳۰۰۰۰ مگاوات تولید برق خورشیدی را برنامهریزی کرده است، یزد به دلیل شدت تابش خورشید (۵.۵) و ۳۰۰ روز آفتابی در سال، سهم بزرگی را بر عهده دارد. از این ۳۰۰۰ مگاوات، ۲۰۰ مگاوات در دولت قبلی و ۹۰ مگاوات در دولت شهید رئیسی وارد مدار شده و تا پایان سال نیز به ۴۰۰ مگاوات خواهد رسید. هدف ما این است که در دو سال آینده به ۳۰۰۰ مگاوات برسیم.»
استاندار یزد با اطمینان خاطر گفت: «ما در استان یزد اصلاً ناترازی تولید برق نداریم، بلکه مازاد تولید داریم. در پیک مصرف، تولید ما ۲۳۵۰ مگاوات و مصرف ما ۲۲۵۰ مگاوات است. یعنی ما مازاد تولید داریم.»
وی در پاسخ به سوالی در خصوص قطعی برق در استان یزد علیرغم تولید بالای برق، توضیح داد: «تولید برق در استانها است، اما توزیع آن سراسری و در اختیار ما نیست. مدیریت برق کشوری است و برخی استانها ممکن است مولد برق باشند، اما قطعی برق سراسری اعمال میشود. شهرکهای صنعتی و صنایع ما در یزد نیز از این قاعده مستثنی نیستند و با دشواریهایی در این زمینه مواجهاند که امیدواریم با رفع ناترازی کشوری، این گرفتاریها حل شود.»
بهرهوری مصرف انرژی: یزد پیشرو در کاهش پرت برق
در ادامه گفتوگو، استاندار یزد به موضوع بهرهوری مصرف انرژی در صنعت پرداخت و گفت: «برخلاف تصور که ۷۵ درصد مصرف برق یزد در بخش صنعت (که میانگین کشوری ۳۷ درصد است) نشاندهنده عدم بهرهوری است، باید بگویم ما در یزد پایینترین پرت برق را در کشور داریم. پرت برق در کل کشور ۱۰ درصد است، اما در یزد این میزان ۶ درصد است. این نشاندهنده بهرهوری بالای ما در مصرف انرژی است.»
وی افزود: «مصرف بالای برق در صنعت یزد به دلیل وجود صنایع بزرگ و معادن است، که البته این نیز به عدم آمایش سرزمینی در گذشته برمیگردد.»
پیگیری آلودگی هوا و برخورد با صنایع آلاینده
استاندار یزد در پاسخ به نگرانی مردم در خصوص آلودگی هوا، اظهار داشت: «برای رفع آلودگی هوا، نظارت بیشتری لازم است و باید صنایع را به رعایت قوانین محیط زیستی الزام کنیم. در همین راستا، مدیرکل محیط زیست گزارش داده است که طی یک سال گذشته، بیش از ۲۰۵۰ تذکر و بازدید از صنایع آلاینده صورت گرفته است. همچنین، ۱۷۰ صنعت آلاینده ملزم به نصب فیلتر شدهاند و تعداد کمی نیز تخطی کردهاند که جریمههای سنگینی پرداخت میکنند و در لیست صنایع یک درصدی آلایندگی قرار میگیرند. بنابراین، نصب فیلتر به نفع خود صنایع است.»
استاندار یزد در پایان این بخش از صحبتهایش، به وضعیت آب ۲۶۶ روستای استان اشاره کرد که طی یک سال گذشته باید آبرسانی به آنها انجام میشده است.
اولویت تامین آب شرب، سپس صنعت؛ کشاورزی تابع نزولات جوی
استاندار یزد در پاسخ به نگرانیها در مورد آب کشاورزی، رویکرد استان را اینگونه تشریح کرد: «اول ما باید آب شرب مردم را به هر قیمتی تامین کنیم. در مورد آب کشاورزی، باید منتظر نزولات جوی باشیم. آب انتقالی به هیچ وجه به بخش کشاورزی اختصاص داده نمیشود؛ تنها صرف شرب و صنعت (از طریق خط انتقال آب دریا) خواهد شد.»
وی افزود: «ما در حال حاضر ۶۰ میلیون متر مکعب آب از کوهرنگ وارد میکنیم که تماماً صرف شرب میشود. این بدان معناست که کشاورزی استان یزد باید بیشتر به سمت کشت گلخانهای روی بیاورد.» استاندار با اشاره به اینکه حدود ۲۱۰۰ هکتار سطح زیر کشت محصولات گلخانهای در استان وجود دارد و برداشت سالانه ۶۰۰ هزار تن محصول است، تاکید کرد: «این کشتهای گلخانهای نیز از آب انتقالی استفاده نمیکنند، بلکه از چاهها یا قناتهای خشکی که طبق قانون به چاه تبدیل شدهاند، بهره میبرند.»
آبرسانی به ۲۶۶ روستای یزد در دو سال آینده
استاندار یزد در خصوص آبرسانی به روستاها، بیان داشت: «ما برنامهریزی کردهایم که در دو سال آینده، ۲۶۶ روستای استان را با ساخت مخزن و تامین آب شرب، از نعمت آب پایدار بهرهمند کنیم. این پروژه از هشت ماه پیش آغاز شده و تا دو سال آینده، هیچ روستایی در استان یزد بدون آب شرب نخواهیم داشت. این ۲۶۶ روستا، اولویتبندی شدهاند و برنامه زمانبندی مشخصی دارند.»
توسعه معدن و صنایع پاییندستی: نگاهی به آینده فولاد و جلوگیری از خامفروشی
در حوزه معدن، استاندار یزد به توصیف یزد به عنوان دومین استان معدنی کشور اشاره کرد و گفت: «ما در حال حرکت به سمت "فولاد سبز" و افزایش بهرهوری هستیم. یکی از دغدغههای استان، ضعف در بخش پژوهش است که این موضوع عمدتاً به دلیل تمرکز بر زنجیره تولید رخ داده است.»
وی با اشاره به اینکه استان یزد سالانه ۴۰ میلیون تن سنگ آهن، گلوله و آهن اسفنجی تولید میکند و ۲۱ میلیون تن آن صادر میشود، افزود: «ما در حوزه پژوهش برای آینده، به خصوص در زمینه فولاد آلیاژی، قطعات خودرو، ماشینسازی و سایر صنایع مشابه، برنامههایی داریم. مجوز این صنایع نیز صادر شده و در اختیار صنعتگران قرار میگیرد تا از خامفروشی جلوگیری کنیم. این کار نه تنها به جلوگیری از آلایندگی کمک میکند، بلکه باعث صرفهجویی قابل توجهی در مصرف آب نیز میشود؛ به طوری که نسبت مصرف آب در صنایع پاییندستی یکدهم صنایع بالادستی است.»
وضعیت شهرکهای صنعتی و نساجی: نیازمند حمایت و نوسازی
استاندار یزد در پاسخ به وضعیت نابسامان برخی شهرکهای صنعتی سنگ، توضیح داد: «ما چندین شهرک سنگ، از جمله در اطراف تفت و مهریز داریم که به معادن سنگهای تزئینی دسترسی دارند. اگر مشکلی در زیرساختها وجود داشته باشد، مدیرعامل شهرکها موظف به رفع آن هستند.»
وی همچنین به دغدغه ماشینآلات فرسوده در صنایع نساجی اشاره کرد و گفت: «ماشینآلات برخی از صنایع نساجی ما تا ۴۰ سال قدمت دارند و نیازمند بازسازی هستند. ما این دغدغه را به وزیر صمت منتقل کردهایم و منتظر تامین منابع از ماده تبصره ۱۸ هستیم. امیدواریم این اقدامات به سمت اقتصاد مردمی و جذب سرمایهگذاری بیشتر پیش برود.»
بندر خشک یزد؛ گامی مهم در زنجیره تامین
استاندار یزد به بندر خشک پیشگامان به عنوان یکی از ظرفیتهای استان برای توسعه اقتصادی اشاره کرد و گفت بندر خشک یزد به عنوان یک بندر پسکرانه برای بندر شهید رجایی، با هدف تخلیه، انبارداری و ترخیص کالا در حال توسعه است. آقای بابایی افزود با تکمیل زیرساختها و استقرار گمرک و انبارها، این پروژه نقش کلیدی در روانسازی جریان کالا و جلوگیری از مشکلات احتمالی در بنادر جنوبی ایفا خواهد کرد.
آقای بابایی افزود: استان یزد که فاقد آزادراه است، در حال پیگیری جدی برای احداث آن میباشد. وی گفت با تغییر نسبت سهم دولت از ۷۰-۳۰ به ۵۰-۵۰ در این پروژه ها، امیدواریها برای جذب سرمایهگذار بخش خصوصی و تسریع در اجرای آن افزایش یافته است.
ارتقای حوزه درمان و گردشگری سلامت
استاندار یزد همچنین به برنامه ریزی برای ارتقای حوزه درمان و گردشگری سلامت در استان یزد اشاره کرد و گفت یزد با وجود کمبود ۵۰۰ پرستار، تلاش میکند تا با تکمیل بیمارستانهای نیمهتمام و ارائه خدمات درمانی با کیفیت، به قطب گردشگری سلامت در کشور تبدیل شود. آقای بابایی افزود وزیر بهداشت با سفر به استان و بازدید از شهرستانها، گامی مهم در شناسایی و رفع دغدغههای درمانی برداشته است و پیشبینی میشود تا سال آینده، پنج بیمارستان جدید به ظرفیت درمانی استان اضافه شود.