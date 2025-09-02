دانشگاه ملی مهارت کشور با ۱۸۳ آموزشکده و دانشکده در حال مهارت آموزی به دانشجویان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس دانشگاه ملی مهارت گفت: این دانشگاه برای پیشبرد اهداف خود به خوابگاه دانشجویی و تجهیزات بروز نیاز دارد.

غلامرضا زمانی افزود: نیاز است نهضت ساخت خوابگاه در کشور فراگیر شود تا با کمک‌های خیران و دولت بتوانیم ظرف ۳سال آینده، ۲۵۰ خوابگاه بسازیم.

او تصریح کرد: دانشگاه ملی مهارت هم اکنون در مقاطع کاردانی و کارشناسی در ۱۳۱ شهرستان کشور با ۱۸۳ آموزشکده و دانشکده مشغول فعالیت است.

دانشگاه ملی مهارت کشور گفت: هم اکنون، ۴۷ درصد دانشجویان این دانشگاه را بانوان و ۵۳ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.