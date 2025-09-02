در این روز‌ها که زمین بیش از هر زمان دیگری تشنه است، بانوی ایلامی با کاشت نخستین لوفا در استان، بذر امیدی تازه را رویاند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ لوفا گیاهی صنعتی ودارویی که برای اولین بار در استان کشت شده است.

خانم نسا سلیمانی بانوی کارآفرینی که با ایده‌ای نو و خلاقانه توانسته کشت این گیاه که از خانواده کدوییان است به صورت آزمایشی کشت و به ثمر برساند.

این گیاه خاص مناطق گرمسیری با نیاز آبی کم محصولی اقتصادی و زود بازده است که در صورت ترویح و گسترش سطح زیر کشت آن در استان میتواند از هر هکتار، سیصد تا سیصد و پنجاه میلیون تومان سودآوری داشته باشد و در این شرایط کم آبی میتواند تغیر الگوی کشت مناسبی بجای دیگر محصولات کشاورزی آب بر باشد.

این گیاه علاوه بر کاربرد‌های صنعتی دارای خواص دارویی و درمانی نیز است.

محصولی تولیدی که در گلخانه دره شهر به استان کرمان عرضه می‌شود و در کارخانه زرین لوفای کرمان تبدیل به کالا‌های مصرفی مورد نیاز خانوار می‌شود.