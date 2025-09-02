فرماندار اسکو از انجام اقدامات نهایی برای ساماندهی و بهره‌برداری از روستای تاریخی و مدفون در دل کوه حیله‌ور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،آقایی اظهار داشت:امروز شاهد انجام اقدامات پایانی در خصوص روستای تاریخی حیله‌ور اسکو هستیم.

وی افزود: تدوین سند این مجموعه در حال اتمام است و تنها پنج درصد از کار باقی مانده تا این پرونده به طور کامل بسته شود.

فرماندار شهرستان اسکو با اشاره به آینده روشن این اثر تاریخی افزود: پس از تکمیل نهایی این مجموعه به اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان شرقی تحویل داده خواهد شد تا با ایجاد امکانات و زیرساخت‌های لازم از جمله اقامتگاه بوم‌گردی، کافی‌شاپ و رستوران به قطب گردشگری بی نظیر تبدیل شود.

وی با تاکید بر نقش گردشگری در توسعه اقتصادی منطقه خاطرنشان کرد: شهرستان اسکو با برخورداری از پتانسیل‌های غنی تاریخی و طبیعی یک منطقه گردشگری ممتاز محسوب می‌شود. با ایجاد چنین امکاناتی نه تنها مدت زمان ماندگاری گردشگران افزایش می‌یابد، بلکه اقتصاد پایدار گردشگری منطقه نیز تقویت خواهد شد و فرصت‌های شغلی جدیدی برای مردم بومی ایجاد می‌شود.