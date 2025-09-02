پخش زنده
دلبافته وسمه؛ روایت اصالت و هنر از شبکه مستند و بررسی از رده خارج کردن خودروها، موتورسیکلتهای فرسوده و پرونده آلودگی هوا در برنامه «تهران ۲۰» از شبکه تهران روانه پخش می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «دلبافته وسمه» با نگاهی عمیق به فرهنگ بافت گلیم، ورنی و فرش در میان عشایر استان اردبیل، امشب ساعت ۲۰:۰۰ از شبکه مستند پخش میشود.
مستند «دلبافته وسمه» به تهیهکنندگی و کارگردانی احمد شادی عیسیلو، روایتی تصویری از حفظ و تداوم هنرهای اصیل بافندگی در میان عشایر استان اردبیل است که از جمله میراثهای فرهنگی و هویتی این منطقه به شمار میرود.
این مستند به فرهنگ بافت گلیم، ورنی و انواع فرشهای سنتی در دل زندگی عشایری میپردازد و تلاش میکند جایگاه این هنر دیرینه را در میان نسلهای امروز حفظشده و پویا نشان دهد.
«دلبافته وسمه» امشب، سهشنبه ۱۱ شهریور، ساعت ۲۰:۰۰ از شبکه مستند سیما پخش میشود و بازپخش آن نیز روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ساعت ۱۵:۰۰ برای علاقهمندان در نظر گرفته شده است.
این اثر مستند، نهتنها نگاهی هنری و مردمشناسانه به بافندگی در میان عشایر دارد، بلکه نشانگر پیوند عمیق میان فرهنگ، طبیعت و زندگی روزمره در این منطقه از کشور است.
بررسی از رده خارج کردن خودروها، موتورسیکلتهای فرسوده و پرونده آلودگی هوا در
برنامه «تهران ۲۰»
بررسی از رده خارج کردن خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده و پیگیری اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار موتورسیکلت و انواع خودرو بر اساس قانون پنج سالانه هفتم توسعه موضوع گفتوگو امشب برنامه «تهران ۲۰» است که از قاب شبکه تهران تقدیم نگاه مخاطبان میشود.
برنامه «تهران ۲۰» امشب میزبان حسن عباس نژاد، مدیرکل حفاظت محیطزیست استان تهران و مهران سالاریه، رئیس ستاد نوسازی ناوگان حملونقل کشور است تا وضعیت از رده خارج کردن خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده را در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ بررسی و تحلیل کند.
برنامه «تهران ۲۰» به تهیه کنندگی مجتبی احمدی و با اجرای علی مروی و راحله امینیان روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۰ روی آنتن شبکه تهران میرود.