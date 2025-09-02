سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطح آمادگی‌های دفاعی و رزمی قرار دارند و اگر احیانا تجاوزی علیه کشورمان صورت بگیرد، پاسخ ما قاطع‌تر و دردناک‌تر از دفعه پیش خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابراهیم رضایی از دیدار اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با امیر سرلشکر موسوی، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و معاونانش خبر داد و گفت: سرلشکر موسوی در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت نیرو‌های مسلح و آمادگی دفاعی آنها برای مقابله با تهدیدات و همین‌طور اقدامات و عملیات‌های نیرو‌های مسلح در دوره جنگ ۱۲ روزه و ضرباتی که نیرو‌های مسلح به رژیم صهیونیستی وارد کرد، ارائه داد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این زمینه، اظهار کرد: همچنین سرلشکر موسوی تاکید کرد که با قوت و قدرت در برابر دشمنان می‌ایستیم و از کشور دفاع می‌کنیم.

وی ادامه داد: معاونان ستاد کل نیرو‌های مسلح نیز گزارشی از حوزه ماموریتی خودشان ارائه کردند که مطابق آن می‌توان اذعان کرد، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل به سر می‌برند و در بالاترین سطح آمادگی‌های دفاعی و رزمی قرار دارند و آماده پاسخ پشیمان‌کننده به هر تجاوزی هستند؛ اگر احیانا تجاوزی علیه کشورمان صورت بگیرد، پاسخ ما قاطع‌تر و دردناک‌تر از دفعه پیش خواهد بود لذا اکنون توان و آمادگی ما بسیار بیشتر و بالاتر است.

رضایی خاطرنشان کرد: در ادامه نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع از کشور، تقدیر و بر حمایت کامل مجلس و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از نیرو‌های مسلح، تقویت بنیه دفاعی کشور و رسیدگی به وضعیت معیشتی کارکنان نیرو‌های مسلح و تامین نیاز‌های آنها تاکید کردند.