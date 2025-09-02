استاندار قزوین: ماندگاری خدمت شهید رجایی، فراتر از زمان خدمت اوست؛ چالش‌های آب شرب و مسکن در اولویت قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نوذری در جشنواره شهید رجایی قزوین با اشاره به دوران کوتاه اما ماندگار خدمت شهید رجایی، تأکید کرد: در مدیریت، "اثرگذاری" مهم‌تر از "زمان خدمت" است و این اثرگذاری است که باعث یاد نیک از مسئولان پس از دوران خدمت می‌شود.

وی با ذکر خاطره‌ای از طرح‌های شهید رجایی که پس از بیش از ۴۰ سال همچنان به نیازمندان کمک می‌کند، به حضور پرشور نسل جوان (دهه هشتادی‌ها) در یادواره آزادگان اشاره کرد و گفت: این حضور نشان‌دهنده شنیده شدن خوبی‌های مسئولان از زبان دیگران است، حتی اگر چهره به چهره آنان را نشناسند.

استاندار به شخصیت‌هایی چون دهخدا و عبید زاکانی به عنوان نمونه‌هایی از افراد تأثیرگذار در تاریخ متمدن ایران اشاره کرد.

نوذری؛ شعار "۱۲ ماه تلاش و ۱۲ ماه دفاع" دولت را نشان‌دهنده رویکرد دووجهی ایستادگی و خدمتگزاری دانست.

وی بر تلاش برای توسعه استان بر پایه وحدت و وفاق در دولت چهاردهم تأکید کرد.

چالش‌های تأمین آب شرب و مسکن

استاندار در ادامه بزرگترین دغدغه استان را، تأمین آب شرب دانست و هشدار داد که در صورت ادامه روند فعلی، سال آینده با کمبود جدی مواجه خواهیم شد. در همین راستا، انتقال آب از طالقان به عنوان یکی از مطالبات اصلی، از طریق تهاتر زمین برای پروژه‌های گردشگری کشور، با امضای یک قرارداد پنج‌جانبه در پروسه ۱۸ ماهه اجرایی خواهد شد.

نوذری گفت: در حوزه مسکن ملی، از ۲۴ هزار واحد مسکونی که پیشرفت ۶۰ درصدی داشتند و نارضایتی‌هایی را به همراه داشتند، با همکاری دستگاه‌های مربوطه، ۵ هزار واحد تحویل شده و ۵ هزار واحد دیگر تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید. در این زمینه، استان قزوین رتبه اول یا دوم را کسب کرده است.

کمبودهای بهداشتی و زیرساختی

استاندار در خصوص وضعیت تخت‌های بیمارستانی و بهداشت و درمان ابراز داشت که اوضاع خوبی حاکم نیست. با این حال، کلنگ‌زنی بیمارستانی جدید طی روزهای آینده با حمایت بانک پاسارگارد، که ۵۰ درصد از ظرفیت آن با تعرفه دولتی ارائه خواهد شد، نویدبخش بهبود وضعیت است.

نوذری ادامه داد: در حوزه راه‌های روستایی، از ۵۰۰ تا ۶۰۰ کیلومتر راه نیازمند آسفالت، ۱۰۰ کیلومتر تا پایان سال جاری هدف‌گذاری شده است. همچنین، برای رفع کمبود فضاهای آموزشی، سیاست‌گذاری برای احداث ۱۴۶ مدرسه با مشارکت صنایع و خیران انجام شده و این پروژه‌ها تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهند رسید.

پروژه‌های اقتصادی و گردشگری

استاندار گفت: کلنگ‌زنی منطقه ویژه اقتصادی تاکستان نیز در روزهای آتی انجام خواهد شد. در حوزه گردشگری، اعتبارات استانی ۴ برابر و در سطح ملی ۲ برابر شده است و مجوز احداث دو هتل ۵ ستاره نیز صادر گردیده است.