به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام محمد موحدی آزاد در نشست با واردکنندگان و صاحبان صنایع مختلف در مجتمع بندر امام خمینی افزود: باید تلاش کنیم اموال تملیکی که در انبار‌ها وجود دارد متروکه نشود و همین آمار پنج درصدی که در انبار‌ها باقی مانده هم تعیین تکلیف شود.

وی با بیان اینکه دادستان‌های مراکز استان و شهرستان‌ها موظف هستند به وارد کنندگان و تولیدکنندگان کمک کنند، ادامه داد: مطابق با قانون اقتصاد مقاومتی برای کالا‌هایی که کشور نیازمنداست تخصیص ارز به آنها داده می‌شود و و ما هم برای تأمین آن کمک می‌کنیم.

دادستان کل کشور با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه خاطر نشان کرد: ملت ایران در این دفاع مقدس با وحدت و انسجام حماسه‌ای بزرگ آفرید و امروز جبهه مقاومت از ملت ایران الگو گرفته است و همچنان در حال مبارزه با جبهه کفر هستند.

حجت الاسلام موحدی آزاد با تقدیر از تولید کنندگان و فعالان اقتصادی اظهار داشت: شما در جبهه اقتصادی بخصوص در تامین کالای اساسی به کشور در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه نقش اثرگذاری داشتنید و به نیرو‌های نظامی و امنیتی در راه دفاع از میهن اسلامی کمک و یاری کردید و این عمل قابل تقدیر است.

وی تاکید کرد: دستگاه قضایی از صنعتگران و تولید کنندگان کالا‌ها و صنایع داخلی حمایت می‌کند و در جهت رفع مشکلات آنها تلاش می‌کند.