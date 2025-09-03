به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ ولی اله زمانی با اشاره به اینکه خرید تضمینی گندم استان زنجان نسبت سال گذشته حدود ۳۵ درصد کاهش داشته است، افزود: به همت و اراده کشاورزان تلاشگر استان موفق شدیم رتبه ۱۰ خرید محصول راهبردی گندم را در کشور کسب کنیم.

زمانی افزود: استان زنجان به ترتیب بعد از استان‌های خوزستان، کردستان، گلستان، فارس، کرمانشاه، آذربایجان غربی، همدان، خراسان رضوی و اردبیل در رتبه ۱۰ کشور قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه ۴۲ مرکز در فصل خرید تضمینی گندم طی امسال فعال بوده است، افزود: بیش از ۳۲۸ هزارتن گندم کشاورزان که در سال زراعی ۱۴۰۴ برداشت کرده‌اند خریداری شده است و به ازای هر کیلوگرم ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان به حساب کشاورزان واریز شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان عنوان کرد: ۶۴ هزار و ۳۴۶ محموله گندم از ۱۹ هزار و ۵۰۰ گندمکار خریداری و در سلیو‌های ملکی و بخش خصوصی، جهت برنامه‌ریزی در تامین آرد و نان شهروندان ذخیره شده است.

ولی اله زمانی با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است، افزود: مابقی مطالبات گندمکاران در روز‌های آتی به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.