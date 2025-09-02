جشنواره فرهنگی ـ ورزشی «دا» با حضور ۱۵ شرکت کننده از شهرستان‌های مختلف استان، در فرهنگسرای خانواده خوانسار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس هیأت ورزش روستایی عشایری و بازی‌های بومی محلی استان اصفهان گفت: دراین رویداد فرهنگی دستاورد‌های بومی و صنایع دستی مناطق مختلف این استان معرفی شد.

مهدی اسدی، این جشنواره را بستر مناسبی برای نمایش توانمندی‌ها و آداب و رسوم مناطق مختلف دانست وافزود: در بخش ورزشی، تیم‌های شرکت‌کننده در رقابت‌هایی هیجان‌انگیز در چهار رشته از بازی‌های بومی و محلی در کنار یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی اضافه کرد: همزمان با مسابقات، نمایشگاهی از آثار فرهنگی، هنری و محلی نیز برپا شد که بازتاب‌دهنده اصالت و خلاقیت شهرستان‌های مختلف بود.